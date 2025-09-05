Director de ‘Ed’ del conductor Bobby Farrelly en el destino de las comedias con clasificación R

Lo creas o no, no fue hace tanto tiempo cuando el público acudió en masa a los cines en busca de una buena risa. Pero en la última década, las comedias, al menos la variedad de pantalla grande, casi han desaparecido. Bobby FarrellyQuién montó la ola durante los éxitos de dirección de apogeo del género como «Hay algo sobre Mary» y «Dumb and Dumber», cree que sabe por qué Hollywood dejó de hacer películas divertidas.

«Cuando haces comedia, es arriesgado», dice Farrelly. «Las mejores comedias caminan por una cuerda floja. En los últimos años, hubo muchas cosas, ‘Oh, no puedes hacer eso. No puedes decir eso, no puedes hacer esto’. Eso reinó en la libertad que tienes en una comedia, donde vas a lugares y haces cosas que empujan el sobre.

Farrelly cree que ese tipo de corrección política opresiva se está desvaneciendo y que el público está ansioso por ver películas que evisceran el buen gusto para volver a conseguir una broma. Tiene un perro en la pelea, después de haber codirigido películas con su hermano Peter Farrelly que se deleitó en mostrar los efectos posteriores de derribar un laxante (que puede olvidar el pobre Jeff Daniels en «Dumb and Dumber») o lo que sucede cuando sustituye los espermatozoides por el gel de cabello (bendiga a usted y su «es algo sobre Bangs» Bangs «). Como evidencia, señala el relativo éxito de «Naked Gun» del verano pasado, que reinició la sátira de la policía con Liam Neeson, ganando casi $ 100 millones en todo el mundo.

«Es hora de que la comedia regrese», dice Farrelly. «Me detuve en un teatro para ver ‘Naked Gun’ y todos se reían. Cuando una persona se reúne, se convirtió en algo contagioso. La gente necesita una buena risa. Es la terapia».

Farrelly está a punto de poner a prueba su teoría con «Driver’s Ed», una comedia muy clasificada que se estrena en este año Festival de Cine de Torontodonde busca la distribución de la tierra. La película sigue a un estudiante de secundaria (Breakout «White Lotus» Sam Nivola) que roba el auto de su maestro de edición de conductores para visitar a su novia en la universidad. Hay muchos de los chistes groseros y el humor que rompe la barrera que es la firma de Farrelly. Pero hacer la película significaba producirla fuera del sistema de estudio con un presupuesto independiente.

«Tuvimos que movernos rápido», dice Farrelly. «No pudimos hacer muchas tomas. Tuvimos que disparar mucho más rápido de lo que estoy acostumbrado para permanecer a tiempo».

Farrelly cree que ha encontrado una verdadera estrella en Nivola, que muestra un lado más ligero de sí mismo de lo que mostró como su personaje torturado en «White Lotus». Y rodeó al joven actor con veteranos de comedia como Molly Shannon y Kumail Nanjiani, quienes interpretan a su desventurada directora de la escuela e instructora de conducción, respectivamente.

«En nuestra película, los adultos son realmente más amplios y tontos que los niños, que tienen problemas reales», dice Farrelly. «¿Y quién es mejor hacer eso que Molly y Kumail?»

Farrelly y su hermano Peter no han codirigido una película desde «Dumb and Dumber To» de 2014, centrándose en su lugar en proyectos en solitario. Pero los hermanos esperan reunirse y están colaborando en una versión musical de «Hay algo sobre Mary», que Bobby Farrelly espera que llegue a Broadway el próximo año.

«Hemos tenido una carrera donde estamos haciendo lo nuestro, pero disfrutamos trabajando juntos, y creo que eventualmente encontraremos una película que nos reúne pronto», dice Farrelly.