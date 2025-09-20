Director de ‘Don’t Tell Mother’ Talks Busan debut Busan debut.

El título de la función de debut de Anoop Lokkur «Don’t Tell Mother» demostró ser profético en más de un sentido. El escritor-director-productor no solo exploró los secretos familiares en su tierno drama sobre Bangalore de la década de 1990 (como se conocía Bengaluru), sino que mantuvo el mayor secreto de todos de su propia madre: que estaba usando su dinero de depósito de casa ahorrado para financiar la película. La película se estrenó en la sección de Windows a Asian Cinema en la Festival Internacional de Cine de Busan.

«Durante la preproducción, se reveló que Anoop no le estaba contando a su madre sobre la creación de este largometraje, y el hecho de que estaba usando su dinero ahorrado para un depósito de la casa para financiar el largometraje», dice el director de fotografía Matthew Jenkins, quien también se desempeñó como productor en el proyecto. «Le dijo a sus padres que estaban haciendo un cortometraje, sabiendo que no entenderían cuánto tiempo lleva un cortometraje y cuánto tiempo lleva un largometraje».

Ambientada en la década de 1990, Bangalore, el sur de la India, la película sigue a una familia que parece ordinaria en la superficie, pero gradualmente revela tensiones y luchas tácitas. En su centro está Lakshmi (Aishwarya Dinesh), una madre que quiere independencia al comenzar un pequeño negocio, pero es bloqueado repetidamente por la dinámica familiar, mientras que su hijo pequeño, Akaash (Siddharth Swaroop) soporta el castigo corporal en la escuela.

«Cuando estaba escribiendo el guión, me encontré reflexionando sobre mi infancia», explica Lokkur. «Esto me hizo darme cuenta de cuánto soportó mi madre sin decirle a nuestra familia. Eso se quedó conmigo. En India, especialmente, a menudo hay una brecha entre cómo nos presentamos a nosotros mismos y a nuestras familias a la sociedad y a lo que realmente está sucediendo en el hogar».

El director, que se mudó de Bengaluru a Australia en 2007 y construyó una carrera en negocios internacionales antes de estudiar en el Victorian College of Arts, obtuvo de experiencias profundamente personales para la historia. «Este conflicto es muy personal para mí, ya que pasé por algo similar. Como adolescente, quería estudiar fotografía. Nunca me animaron a seguir esta pasión, y mis padres me dijeron que necesitaba obtener un título y un trabajo estable».

Lokkur cita a los directores Kore-Eda Hirokazu y Edward Yang como influencias importantes, particularmente en el aprendizaje de que «la sugerencia puede ser más poderosa que la explicación». El enfoque visual de la película refleja esta filosofía, con Jenkins y Lokkur desarrollando un estilo distintivo utilizando marcos fijos y lentes largas.

«Decidimos estar en la esquina y luego mover la cámara. Pero luego pensamos, todavía estamos sugiriendo dónde debería verse la audiencia. Y luego decidimos, está bien, en realidad vamos a ir con un marco fijo», recuerda Jenkins. «Realmente queremos que la gente, la audiencia, sea un voyeur en una familia».

La producción enfrentó desafíos únicos disparando una pieza de época sobre un presupuesto modesto en Bengaluru. «Siendo una película de los 90 y tratando de lidiar con un micro presupuesto, significaba que los exteriores eran realmente difíciles», señala Jenkins. «Realmente no podíamos señalar la cámara en ningún lado, porque había tanta tecnología moderna que simplemente significaba que simplemente no teníamos el presupuesto para pintar esas cosas».

Quizás el mayor riesgo llegó en el casting. Lokkur encontró al actor principal Siddharth Swaroop, que toca akaash, en un café en el Ranga Shankara Performing Arts Theatre en Bengaluru. «Su primera audición fue terrible: ¡no estaba interesado y solo estaba jugando con sus autos en el piso! Pero mi instinto dijo que era la elección correcta», revela Lokkur. Ambos pistas jóvenes no eran actores, con Anirudh P. Keserker trayendo «energía natural y terquedad que no se pudo enseñar».

La estructura de la película experimentó una evolución significativa durante el desarrollo. «El primer borrador se contó a través de los ojos de Aakash. Cuando lo compartí con mi esposa y mi DP, Matt, todos sentimos que faltaba algo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el corazón de la historia era la madre», explica Lokkur. «Escribir el guión me ayudó a ver a mi madre de una manera que nunca lo había hecho».

Jenkins y Lokkur enmarcaron deliberadamente al personaje madre «por lo que gradualmente se acercó a la cámara a lo largo de la película, como si su presencia se afirmara. Quería que ella fuera realmente vista».

La colaboración internacional entre Lokkur y el director de fotografía australiano Jenkins comenzó años antes cuando se conocieron durante los estudios cinematográficos de Lokkur. Su relación se profundizó durante los encierros de Covid-19 extendidos de Melbourne, cuando salían a caminar dentro de la restricción de radio de cinco kilómetros de la ciudad. «Durante ese tiempo, Anoop y yo íbamos a caminar por muchas caminatas. Me daba revisiones de sus guiones. Simplemente charlaba sobre personajes e historia», recuerda Jenkins.

Jenkins, quien se convirtió en director de fotografía y productor, señala que trabajar en las barreras del idioma en la película en idioma kannada resultó inesperadamente gratificante. «Hay un lenguaje universal de hacer una película, y una vez que todos leen los guiones y se ponen a bordo y comprende lo que estás tratando de lograr, la taquigrafía comienza a desarrollarse, y eso fue realmente hermoso de ver».

Mirando hacia el futuro, los cineastas esperan continuar el circuito del festival con estrenos europeos y norteamericanos, pero enfatizan la importancia de llevar la película a casa. «‘Don’t Tell Mother’ fue fotografiada en Bangalore, es increíblemente importante para nosotros que la película también exhiba allí», dice Jenkins. «Esta es una película sobre una familia de Bangalore, y qué mejor manera de completar su viaje de festival que llevándolo a casa donde se creó».

Para Lokkur, la película sirve tanto como una ventana a la cultura india como a un espejo universal. «Los roles de género y los sueños suprimidos no son exclusivos de la India y existen en diferentes formas en todas las culturas», señala. «Cuando las personas abandonan la película, espero que podamos reflexionar sobre el sacrificio de nuestras madres y cómo podemos servir mejor a nuestras madres, porque han pasado toda su vida sirviendo la nuestra».

La película presenta a Aishwarya Dinesh como Amma, Karthik Nagarajan como Appa, y Anirudh P. Keserker como Adi, con edición de Pavan Bhat y música de Krishna Purohit. Es producido por Papunu Films.