Director de Doc ‘John Candy’ Colin Hanks en Tiff Opening Night Film

En la pantalla, John Candy era a menudo la vida gregaria de la fiesta. Fumó y bebió un juego de racquetball en «Splash», encantó una casa de niños rebeldes con sus formas de espíritu libre en «Tío Buck» y molestó al infierno de Steve Martin con su constante flujo de charla en «planos, trenes y automóviles». Pero «John Candy: Me gusto«, Un nuevo documental sobre su vida y su carrera que inicia la noche de apertura del Festival de Cine de Toronto Intl. Muestra la agitación privada detrás de la fachada afable del comediante.

«Hubo experiencias reales, serias y traumáticas que formaron a John y le hicieron quien era», dice Colin Hanksel director de la película. «Era un ser humano increíble y un espíritu amable, amoroso y generoso. Pero todas esas cualidades eran mecanismos de afrontamiento para una tremenda cantidad de dolor y tristeza».

El principal de los problemas con los que Candy luchó fue el dolor no resuelto que sintió después de que su padre murió de enfermedad cardíaca a los 35 años cuando el actor tenía 4 años. Eso le dio a Candy, quien moriría a los 43 años, la sensación de que estaba en una línea de tiempo acelerada.

«Esta idea de tiempo prestado combinada con la naturaleza del negocio del espectáculo, que es Go, Go, Go, Go, Moving a la velocidad de la oportunidad. Esas cosas se unieron para crear esta máquina de movimiento perpetua para John que hizo las cosas increíblemente agitadas y estresantes y se agregó a esa sensación general de ansiedad», dice Hanks.

Hanks dice que se relacionó con las luchas de su sujeto para dar sentido a la muerte de un padre, ya que su madre, Samantha Lewes, murió de cáncer de pulmón a una edad temprana.

«Entiendo este reloj de tictac», dice Hanks. «Mi madre murió a los 49 años. Cumpliré 48 años en noviembre. Siempre veo a 49 como un marcador para mí en mi vida. Tengo cero dudas de que sea de la misma manera para John».

Profesionalmente, Candy parecía ser imparable durante la década de 1980 y principios de los 90, haciendo éxitos como «Stripes», «Spaceballs» y «Cool Runnings» con todos, desde Bill Murray hasta Mel Brooks y Doug E. Doug. Pero el cineasta cuya sensibilidad parecía hecha a medida para Candy’s era John Hughes, quien trabajó con él en seis películas, incluidos clásicos como «Tío Buck», «Aviones, trenes y automóviles» y «Home Alone».

«Ambos eran personas reales y genuinas que nunca perdieron de vista eso incluso después de que se hicieron famosos», dice Hanks. «En el negocio del espectáculo, eres parte de un circo itinerante. Conoces a muchas personas diferentes, y cuando encuentras un espíritu afín, te aferras a eso, y pasas todo el tiempo como puedas. Trabajas con ellos tanto como puedas».

En las entrevistas, Candy, que luchó con su peso durante gran parte de su vida, tuvo que lidiar con la prensa haciendo comentarios groseros sobre su tamaño. La película de Hanks contiene muchos casos en los que los entrevistadores esencialmente llaman a Candy «Fat» a su rostro, dejándolo tratando de sonreír bien. Es sorprendentemente cruel.

«Se mira la entrevista tras la entrevista y se están diciendo cosas horribles y se están haciendo preguntas de manera increíblemente insensible», dice Hanks. «Es difícil ver cuán incómodo estaba John en casi todos los clipes. Y tenía buenas razones, porque algunas de las cosas que la gente decía eran asquerosas y no serían toleradas hoy».

Para hacer el documental, Hanks entrevistó a los coprotagonistas y amigos de Candy, un grupo que incluye a Eugene Levy, Martin Short, Murray, Dan Aykroyd, Catherine O’Hara y casi toda la galaxia de los mejores comediantes del siglo XX. Incluso tres décadas después de su muerte en 1994, hablan de dulces con tremendo amor y admiración. Hanks, cuyo padre, Tom Hanks, coprotagonizó con dulces en «Splash» y «Voluntarios», tenía sus propios recuerdos del difunto actor.

«Es a través de gafas para niños, porque lo conocía cuando era joven, pero incluso cuando era niño te hizo sentir que tus opiniones importaban, tus sentimientos importaban, importaba», dice Hanks.