Director de Barrio Trista en Found Footage Crime Film, Bad Bunny Videos

«Barrio triste«Sigue a cuatro jóvenes sin ley en Medellín, Colombia en los años 90 que roban una cámara de televisión y documentan robos, crimen y el ritmo implacable de la violencia callejera. SilenciosoEl fotógrafo y director de video musical que escribió y dirigió la película como su característica debut, dice que el Génesis para su película vino de la infancia.

«Me inspiré en muchas cosas personales en mi vida», dice. «Cuando era pequeño, escuché muchas historias en mi familia de Colombia sobre secuestros y cosas así. Creo que es una forma de visualizar cómo se sentía cuando era niño escuchando esas historias».

«Barrio Triste», que se abrirá en Festival de Cine de Toronto El miércoles, es una combinación de movimiento, gracias al estilo de metraje encontrado siempre movido, cortesía de la cámara robada. En realidad, Stillz mantuvo la cámara todo el tiempo, excepto una toma donde un personaje se mira en el espejo. Continuó este control a lo largo de la película, que se ve frenético y al borde del control, pero en realidad fue muy planeado.

«Todo estaba permitido», dice. «Cada día, creábamos un mundo, y me permitía tener libertad en cada mundo. Construiría e intentaba crear estas largas y errantes tomas. Realmente se sintió como un niño que acababa de tomar la cámara y solo estaba filmando un par de horas en su vida. Pero todos en la película son extra. Todos los autos que ves en la calle, pusimos todos esos autos allí. Hicimos muchas de la producción allí, y todo el concepto fue para hacer que Stolen» lo hiciera.

También se suma a la película tensa y en expansión es una banda sonora ruidosa y dinámica, cortesía del artista electrónico Arca. Con música casi de pared a pared sobre una cama de ruidos y sonido, es una fuerza central que acumula a la audiencia a un ataque de pánico.

«Durante la filmación de la película, estaba tan acostumbrado a crear videos musicales que tenía que tener algún tipo de punto de vista musical mientras filmaba», dice Stillz. «Me obsesioné con su primer álbum mientras filmaba. Al mismo tiempo, tuve una sensación de ritmo y estaba obsesionada con la idea de que ella creara una partitura original. Así que me acerqué a ella y estaba muy emocionada sobre la película, y escuché las canciones de su primer álbum que estábamos editando en ese momento, solo como un destinatario. Nos quedamos en Japón durante un par de semanas para hacer la partitura de su primer álbum en el hotel en el hotel».

Stillz también tenía otro colaborador esencial: el director Harmony Korine, que actuó como una junta de resonancia.

«Lo bueno de la armonía fue abrir mi mente a no tener que hacer las cosas de una manera tan tradicional», dice. “Había venido de estos grandes videos musicales con una producción masiva y un equipo masivo, y en mi cabeza siempre pensé que tenía que hacer mi primera película con una producción loca, si los videos son ya tan grande. Nunca me hizo clic hasta hasta que comencé a hablar con él … todas estas cosas que él puso en mi cabeza dio la importancia de usar cosas como lugares y personas y no tener que aprender cada cosa tradicionalmente, sino que solo usan lo que ya he aprendido en mi oficio. Hablamos durante mucho tiempo, y él fue probablemente la razón por la que pude descubrir cómo despegar esto «.

Korine también estaba encantada de producir la película junto con su compañía, Edglrd.

«Stillz es genial», escribió Korine a través del mensaje de texto. «Quería ser parte de su primera película. Apoyo su visión como director».

La visión de Stillz también ha sido creada por su colaboración desde hace mucho tiempo con la superestrella Bad Bunny. La pareja filmó más de 20 videos musicales juntos, que han acumulado miles de millones de visitas.

«Ha sido increíble», dice Stillz. «Me ha dado libertad y creatividad a través de estas obras. Es un colaborador increíble, especialmente continuando colaborando con él tanto como lo hemos hecho. Aprendí mucho de trabajar con él, solo por todas las oportunidades que me estaba dando».