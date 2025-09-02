Director de 100 noches de héroe al darle a Charli XCX su primera película

Brat Summer no desaparecerá pronto.

Después de ser etiquetada oficialmente, la quinta estrella pop más grande de 2024 por Billboard, Charli xcxEl intento de convertirse en una estrella de cine legítima (OK, tenía un papel de voz en «The Angry Birds Movie») está a punto de tener un comienzo explosivo. Dos características en las que se estrenan casi simultáneamente. Pero eso no es todo. En el horizonte hay cinco películas más buzzas protagonizadas por el cantante, incluida una que realmente está produciendo.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos se ha anunciado cuando Julia Jackman habló por primera vez con Charli sobre aparecer en su fantasía de época «100 años de héroe», que debutó en Venecia como la película final de la Barra Side de la Semana de los Críticos.

«Fue antes de que la noticia se hubiera roto que estaba interesada en actuar», admite el director. «Fue una sorpresa muy agradable cuando alguien me dijo: creo que podría ambiente con la película».

Entonces, a pesar de los miedos iniciales sobre lo que se podría considerar el casting de acrobacias («yo estaba como, ella es una de las [most] Gente famosa en el mundo en este momento ”, recuerda Jackman), los dos se conocieron antes de que Charli interpretara a Glastonbury en el verano de 2024 y vibra con la película que hizo.

«Ella había traído su iPad y sus notas y estaba muy abierta y ansiosa por no forzar las cosas», dice Jackman. «Y mientras estábamos hablando, escuché su sentido del humor seco y había una timidez y demuración que no esperaba. Así que sentí que podría ser perfecta para jugar esta mítica figura de cuento de hadas».

Basado en la novela gráfica de Isabel Greenberg (que Jackman descubrió por primera vez hace casi una década) «,» «100 noches de héroe«Es una fantasía feminista queer sobre dos mujeres que desafían un mundo profundamente patriarcal. Pero Charli no fue el único casting de renombre para el cineasta, y en solo su segundo largometra Nicholas galitzina. Felicity Jones, mientras tanto, aparece como la luna (y narra).

Jackman admite que estaba en choque continuo ya que cada nombre principal decía que sí, pero dice que vino a ver que, para su elenco, esta pequeña película indie de bajo presupuesto ofreció algo no solo diferente a lo que habían hecho antes, sino también un «contrapeso íntimo» a su trabajo de estudio.

«Había la sensación de que todos estábamos descubriendo un nuevo territorio juntos», dice ella. «Porque es un tono complicado: una comedia negra fantástica con mucha muerte. Y no creo que hubiera funcionado si todos no se estuvieran divirtiendo tanto con el material».

Para el «encantador villano» de Galitzine, Jackman incluso trabajó su proyecto de seguimiento en la película. El británico fue directamente de «100 noches de héroe» a otro escenario de fantasía, interpretar a He-Man en el próximo «Masters of the Universe» de la acción en vivo de Amazon, y OffSet estaría trabajando constantemente para ponerse en forma como el héroe que empuja la espada.

«Entonces, en una escena, solo lo tuve haciendo flexiones, porque eso es exactamente lo que su personaje habría hecho cuando está solo en la habitación», dice Jackman.

Resulta que, mientras que «100 Nights of Hero» puede haber sido la primera película en lanzar oficialmente a Charli mientras difunde sus alas de actuación, se pierde, solo, en ser la primera en ser visto por el público.

El estreno de «100 Nights of Hero» es el 5 de septiembre en Venecia. «Erupcja», en el que protagoniza Jeremy O. Harris y fue anunciado un mes después de «100 Nights of Hero», se estrenará en Toronto el 4 de septiembre.