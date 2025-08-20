Director Daniel conduciendo impecables el abridor de Haugesund ‘Battle of Oslo’

La película de apertura de este año de la Festival de Cine Internacional Noruego Haugesund podría ser sobre el «Batalla de Oslo«, O más bien, el hundimiento del crucero alemán Blücher en 1940, pero se ha vuelto» desagradablemente relevante «, dice el director Daniel Fahre.

«Cuando hablan de barcos extranjeros [showing up] En los fiordos noruegos, no se siente como un cuento de hadas ”, señala, admitiendo que los dilemas expresados en la película comienzan a sonar muy familiares nuevamente.

«Muchos civiles en Oscarsborg [fortress] estaban atrapados en los refugios. Cuando filmamos esas escenas, tuvimos niños pequeños como extras, fingiendo que tenían miedo. Tenía lágrimas en los ojos. Sabía que estaban fingiendo: también sabía que en este momento, hay otros niños aterrorizados por la guerra en algún lugar del mundo «.

Agrega: «Ha habido muchas películas de guerra, pero tenemos que recordar nuestra historia. Especialmente cuando nos cuenta sobre los momentos justo antes de que comenzara la guerra».

Los eventos en Oscarsborg, que permitieron escapar al rey noruego, precedió a la ocupación alemana de Noruega Eso finalmente continuó durante cinco años. El hundimiento de Blücher, bajo el liderazgo del coronel Birger Eriksen, «es uno de los eventos más famosos de nuestra historia. Algunas personas lo llaman el evento más importante durante la Segunda Guerra Mundial en Noruega», señala Fahre. Lo que también planteó un desafío importante: ¿cómo retratar algo que los noruegos ya conocen tan bien?

«Lo mantuvimos bastante preciso, también porque es una historia tan emocionante. Pero tuvimos que buscar su lado emocional, porque no se menciona eso en los informes militares. Estoy seguro de que el coronel Eriksen tenía dudas, que tenía miedo. Pero nadie escribió sobre eso. Quería seguir los hechos y ver lo que se escondía detrás de ellos».

La intención de Fahre era «descubrir quién era este hombre y por qué hizo lo que hizo». Fue Eriksen quien ordenó a la fortaleza que abriera fuego contra los invasores alemanes.

«Estaba bajo una enorme presión y nadie podía ayudarlo. Ahora, todos lo llaman un héroe. Pero cuando lo ves parado allí, viendo a un barco hundirse y cientos de soldados muriendo … Dijo que esta era la parte más difícil: ver las consecuencias de lo que ha hecho». Justo después del ataque y también mucho más tarde, con la película ambientada en 1940 y en 1946, las elecciones de Eriksen quedaron bajo escrutinio.

«Pasaron muchas cosas en Noruega después de la guerra. Tuvimos que procesar todo, encontrar a los buenos y los malos. El coronel Eriksen fue convocado por una comisión y tuvo que explicar por qué entregó la fortaleza después de 10 horas. Sentí que era realmente injusto. Después de todo, estaba bajo un ataque de bombardeo», dice Fahre.

«Se convirtió en esta figura política después de la guerra y algunas personas querían derribarlo. No creo que se sintiera victorioso en ese momento [of the sinking]. Lo siento por él. Hay esta escena de él sentado en un banco, solo, y me gustaría sentarme justo a su lado «.

Encontró a su coronel en Bjørn Sundquist, conocido por «aquí está Harold», «manejando a los muertos vivientes» y «probablemente el actor más famoso de Noruega».

«Es una verdadera leyenda. Estaba tan feliz de que se uniera, porque a pesar de la fachada militar de Eriksen, siempre puedes ver algo en sus ojos. Bjørn deja entrar a la audiencia, a pesar de que no saben lo que este hombre está pensando. No había otro actor que quisiera para esto», admite Fahre, abriendo sobre su protagonista.

«Noruega no había estado en guerra durante 120 años y no tenía órdenes permanentes del gobierno. Eriksen no sabía si estos barcos eran alemanes o británicos. No sabía nada y puso toda su carrera en la línea. Era la decisión correcta, pero no podía haberlo sabido en ese entonces».

Él dice: «Eriksen estaba muy cerca de la jubilación. Era un oficial mayor. Eso es muy interesante, porque muchas películas de guerra son sobre soldados más jóvenes. Toda esta experiencia de vida le permitió manejar esa situación mejor que cualquier oficial de veinte años. Eso es algo que debemos pensar porque las personas mayores a menudo se eliminan de entornos profesionales».

Era crucial subrayar que «la guerra no es hermosa; es horrible y desagradable». Al mismo tiempo, siempre manteniéndose cerca de las personas justo en el medio.

«Mi último programa de televisión, ‘Rådebank’, era sobre el amor, el dolor y la pérdida. Realmente me gustan las historias íntimas.

Fue divertido combinar estas dos fascinaciones esta vez, porque me gusta hacer películas en esa escala, pero mi interés siempre es con el drama humano «, dice Fahre.» Cuando estás representando un gran evento, sería tentador seguir múltiples perspectivas, pero fue realmente importante mantenerse cerca de Eriksen en todo momento. Solo vemos lo que ve.

Lo cual, especialmente por la noche, no es un montón.

«‘Jaws’ fue un poco inspirado, porque no ves al tiburón. Es lo mismo en esta película. Hay una amenaza que viene, y lo sabes, pero es muy oscuro y nebuloso».

1985 La épica «Come and See» de Elem Klimov también estaba en la mente de Fahre, así como la «vergüenza» de Bergman.

«La única película de guerra que ha hecho. Hay una escena en la que se bombardea la casa de esta pareja, y realmente resume esa experiencia: simplemente te capturas a las personas que amas. De hecho, tenemos un homenaje a esa misma toma en la película. Estos son dos ejemplos de películas que representan grandes eventos y guerra, pero desde una perspectiva más de carácter».

«Battle of Oslo» fue producida por Tom Marius Kittilsen y Knut Inge Solbu para Fenomenon Studios como. Constelación global Maneja las ventas, mientras que Ymer Media distribuye localmente.