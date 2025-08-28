Director Argentino Luis Ortega sobre ‘Story de amor loco’ ‘magnetizado’

Director argentino Luis Ortegacuya última característica «Kill the Jockey» se estrenó en la competencia en el 2024 Festival de Cine de VeneciaVuelve al Lido con su próxima película, «Magnetized», que presentará durante el mercado de financiación de Gap de Venecia que se ejecuta del 29 al 31 de agosto.

Con un guiño a películas como «Minnie y Moskowitz» de John Cassavetes y «Hunch-Drunk Love» de Paul Thomas Anderson, «Magnetized» es la visión de Ortega de una «historia de amor loca» que encuentra su protegentalista, el joven sacerdote Libertine Ramón, que cae en una relación apasionada pero destructiva con la actres

En poco tiempo, Ramón es atraído a un mundo oscuro donde, impulsado por drogas duras, se encuentra empujado al borde de la locura. Cuando Eva desaparece de repente sin rastro, el sacerdote se desespera, lo que lo lleva a cometer una serie de crímenes impactantes y violentos. Sin embargo, el alboroto asesino tiene la extraña consecuencia de dejarlo con un regalo misterioso, ya que el cuerpo de Ramón desarrolla poderes magnéticos.

El sacerdote pronto se encuentra exiliado a una ciudad minera remota, donde sus poderes atraen a un seguimiento de Cristo entre la población empobrecida, supersticiosa y desesperada. Es allí donde cometerá un acto explosivo que podría llevar a su autodestrucción, o a su redención.

«Magnetized» se basa en el libro «Magnetizado», de Carlos Busqued, y producido por Ortega y Esteban Perroud para la compañía de producción con sede en Buenos Aires El Despacho.

Hablando con Variedad Antes del mercado de financiación de Gap Gap, Ortega describió su renuencia inicial a adaptar el verdadero libro de crímenes de Busqued, que se basó en una serie de asesinatos en Buenos Aires en la década de 1980. Habiendo hecho el arrestante drama de Cannes «El Ángel», una película «que se basa en eventos verdaderos y sobre un asesino en serie», como lo describió, pasó cuando se le ofreció «magnetizado» después del lanzamiento de esa película.

Pero llegando inmediatamente después de «Kill the Jockey», una comedia absurda que lo vio trabajar en una línea muy diferente, Ortega dijo que de repente sintió la historia magnética de la historia.

«Suena surrealista, pero también tiene algo de poesía», dijo. «Esta idea de ser magnetizado explica muchas cosas. Puede explicar el destino. Puede explicar la sincronía. Puede explicar por qué te enamoras de ciertas personas, por qué tienes ciertos amigos, por qué haces ciertas cosas».

A precocious talent from Buenos Aires, Ortega directed his first feature, the indie drama “Black Box,” at the age of 19. In recent years he’s developed a signature style through films including “El Ángel,” which premiered in the Cannes Film Festival’s Un Certain Regard section and was Argentina’s submission for the Academy Awards in 2018, and his most recent film, the eccentric comedy “Kill the Jockey,” which Compitió por el Golden Lion en Venecia el año pasado.

Descrito por VariedadSOY LODGE Como «alternativamente oscuro y DAFFY» y una «rareza argentina colorida», la película solidió el estatus creciente de Ortega y también fue seleccionado para representar a la nación latinoamericana en la mejor carrera internacional de Oscar Race.

Con «magnetizado», el director dijo que está recurriendo a un estilo más «naturalista». «Es un poco más duro. No es tan ordenado. Es más físico», dijo. «Voy con los actores en un estado de ánimo más de Cassavetes que en ‘Kill the Jockey’, que es un poco más exigente con el encuadre y el estilístico [elements]. Solo voy con una sensación más fuerte aquí, con pasión «.

Valentín Oliva, un cantante y artista de hip-hop conocido profesionalmente como WOS, protagonizará Ramón, mientras que Ortega todavía está buscando una actriz para interpretar el papel de Eva. «Solo estoy buscando la cara correcta. La persona correcta con la energía correcta», dijo. «Me gusta los personajes y las caras, solo que me dejan llevar por impulsos».

A pesar del éxito de sus películas anteriores, el director dijo que «magnetizado» claramente lo empuja «en una dirección diferente».

«Me gusta cuando no puedes tocar el suelo y no hay nada realmente seguro», dijo Ortega. «No me gusta ir, artísticamente, creativamente, a lugares que ya he visitado. Me gusta sentir este tipo de suicida [impulse] en cuanto a carrera. Simplemente se siente más inspirador cuando no eres tan seguro, en términos del idioma y solo repitiendo algo que sabes, has hecho.

«Nunca he hecho este tipo de historia de amor loca», agregó. «No sé qué demonios va a salir de eso. Pero estoy realmente fascinado con la idea».