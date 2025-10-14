Director abofetea a estudiante por fumar, cientos de estudiantes del SMAN 1 Cimarga van a huelga escolar

BanténVIVA – Cientos de estudiantes SMAN 1 CimargaLebak Regency, Banten es compacto huelga escolar el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: El proyecto de reglamento regional sobre KTR inquieta a los comerciantes, responde Pramono



Esta acción fue una forma de protesta por los presuntos actos de violencia cometidos director de escuela contra un estudiante con las iniciales ILP.

El director (Kepsek) de SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, confirmó el incidente. Según él, hasta 630 alumnos de 19 clases no fueron a la escuela el lunes.

Lea también: ¡Viral! Director y profesores de escuela primaria en Pandeglang Karaoke utilizando el televisor inteligente Help de Prabowo durante las horas de estudio





El director de una escuela viral supuestamente abofetea a los estudiantes que son sorprendidos fumando Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

«En total (la huelga escolar) hay alrededor de 630 estudiantes», dijo Dini a los periodistas en el SMAN 1 Cimarga, el lunes por la tarde.

Lea también: BGN pide a directores y profesores de escuelas que controlen los alimentos MBG antes de que los estudiantes los consuman



Además de la huelga, los estudiantes también exigieron que se reemplazara al director de la escuela. Esto se puede ver en el cartel instalado en la puerta de la escuela.

«No iremos a la escuela hasta que el director sea destituido», decía la pancarta.

Según las investigaciones, esta huelga fue una forma de protesta por la presunta violencia cometida por el director de la escuela contra un estudiante de iniciales ILP el viernes 10 de octubre de 2025.

El director explicó que en ese momento reprendió a ILP porque lo pillaron fumar durante las actividades del Viernes Limpio en la escuela.

Cuando fue reprendido, dijo Dini, ILP no admitió haber fumado. Esto decepcionó al director.

«Lo reprendí espontáneamente en voz alta, incluso lo golpeé ligeramente porque estaba reprimiendo mis emociones. Pero no lo golpeé fuerte», dijo Dini.