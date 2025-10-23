Dirección General de Internados Islámicos Evidencia de que el Estado está presente para fortalecer el ecosistema educativo

Jacarta – Presidente de la RPD RI señora emperatriz acogió con satisfacción la decisión del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto para formar la Dirección General (Ditjen) de Internados Islámicos en Ministerio de Religión.

Dijo que la decisión del presidente Prabowo Subianto de aprobar la formación de la Dirección General era una forma real de presencia estatal para empoderar a los internados islámicos en la era moderna.

«La aprobación del presidente para la formación Dirección General de Internados Islámicos «Es un regalo especial para todos los santri en el Día Nacional de Santri de este año, porque es una clara evidencia de la presencia del Estado en el fortalecimiento del ecosistema educativo y el empoderamiento de los internados islámicos en Indonesia», dijo Puan, el jueves 23 de octubre de 2025.

Por otro lado, Puan cree que la presencia de la Dirección General de Internados Islámicos abrirá mayores oportunidades para fortalecer institucional y estratégicamente el papel de los internados islámicos.

«No sólo en el campo de la educación religiosa, sino también en el desarrollo económico del pueblo, la alfabetización digital y la mejora de la calidad de los estudiantes», dijo.

«Espero que la existencia de la Dirección General de Internados Islámicos fortalezca la gobernanza de la educación en los internados islámicos, aumente la capacidad de los estudiantes y garantice que los internados islámicos se conviertan en pilares del empoderamiento comunitario que sean independientes y competitivos», continuó Puan.

El presidente del PDIP DPP también invitó a los estudiantes a continuar manteniendo el espíritu de lucha y sinceridad en el estudio. Puan también alentó a los estudiantes a contribuir activamente a la construcción del futuro de la nación.

«El Día de Santri no se trata sólo de recordar el pasado, sino también de escribir sobre el futuro. Guiemos a la Indonesia independiente hacia una civilización mundial pacífica, justa y civilizada», concluyó.

Dirección General de Internados Islámicos

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto aprobó la formación de la Dirección General (Ditjen) de Internados Islámicos dentro del Ministerio de Religión. Así lo transmitió el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, quien dijo estar agradecido por la aprobación del Presidente como regalo para conmemorar el Día Nacional de Santri 2025.

El ministro de Religión, Nasaruddin Umar, agradeció a las partes que supervisaron la emisión de permisos para la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos, especialmente al viceministro de Religión, el padre Muhammad Syafi’i.



El ministro de Religión, Nasaruddin Umar, y el viceministro de Religión, el padre Syafii, en la conmemoración del Día de Santri.

«El Viceministro Especial de Asuntos Religiosos ha luchado por esto lo antes posible», dijo el Ministro de Asuntos Religiosos en Yakarta después de encabezar la manifestación del Día de Santri 2025 en el patio de la Oficina del Ministerio de Asuntos Religiosos, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Según él, la propuesta para establecer una Dirección General de Internados Islámicos está en marcha desde 2019, durante la era del Ministro de Religión, Lukman Hakim Saifuddin. La propuesta del Ministerio de Religión al Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática se presentó nuevamente en 2021 y 2023 durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas. Finalmente, la propuesta fue presentada nuevamente al Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática en 2024, durante la era del Ministro de Religión Nasaruddin Umar.