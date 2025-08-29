Dirección de respuesta de la política energética 2026, DPR revela la importancia de los nuevos mecanismos de 3 kg de subsidios de GLP para la electricidad de la aldea

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión XII, dijo Mukhtarudin, la dirección de la política energía Se considera que National 2026 enfatiza aún más la eficiencia y la equidad. Esto interpreta los resultados de la reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes XII del Parlamento indonesio con el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia con respecto a los supuestos básicos Rapbn 2026,

Según él, la asignación de RP21.67 billones presupuesto El Ministerio de Energía y Recursos Minerales para 2026 muestra el compromiso del gobierno en mejorar la gobernanza subvención Energía y fortalecer el desarrollo de la infraestructura estratégica.

«El sector Rapbn ESDM 2026 es un impulso importante para reorganizar las políticas energéticas. Veo que el gobierno lleva a cabo reformas, especialmente en el mecanismo de los subsidios energéticos que son más precisos, así como la infraestructura de construcción que puede llegar a la comunidad más amplia», dijo Mukhtarudin, quien también es el secretario del partido de Golkar, citada en su declaración, el viernes 29, 2025.

Mukhtarudin apreció específicamente los esfuerzos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en la transformación de los subsidios de GLP de 3 kg para que los datos basados ​​en datos (DTSEN) más dirigidos a los datos beneficiarios (DTSEN).



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en el evento de energía del Festival Mineral de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Este es un paso adelante en la gestión de los subsidios energéticos. Con la base de datos de beneficiarios que usan NIK en compras, los subsidios de GLP serán más dirigidos, reducirán el potencial de abuso y, al mismo tiempo, aumentarán la justicia energética para pequeñas comunidades, pescadores y agricultores», dijo.

Mukhtarudin agregó, la política de subsidio de energía en el proyecto de presupuesto estatal de 2026, incluidos los subsidios electricidad RP101.7 billones, combustible subsidiado 19.16 millones de kl, y GLP 3 kg 8 millones de MTON, debe verse como una inversión social que respalda el poder adquisitivo mientras mantiene el espacio fiscal.

Mientras tanto, también hay una asignación de Rp15.78 billones de gastos públicos físicos dirigidos a proyectos estratégicos, incluida la adición de una red de gas doméstica (jergas) de Rp4.8 billones. Luego, la tubería de gases de Cisem-Disem fue RP2.36 billones, el Programa de Electricidad del Village (LISDES) de RP5 billones (desde un total de RP61.65 billones a 2029) y la construcción de PLTS fue RP460 mil millones, PLTMH RP53.99 y PA-TS fue RP40 mil millones.

«Esta infraestructura es un instrumento de equidad energética. Jergas expande el acceso a la energía neta, las tuberías de gases fortalecen la seguridad energética industrial, y los PLT y PLTMH proporcionan opciones de energía renovable. Todo esto es una inversión a largo plazo para la energía nacional», agregó.

Además, Mukhtarudin también enfatizó la importancia del programa Lisdes como una manifestación concreta del desarrollo equitativo.

«Con el presupuesto preparado, se espera que el programa de electricidad de la aldea pueda fluir a través de 5.700 aldeas y 4.400 aldeas que no han sido electrificadas, especialmente en la región 3T (lo más importante, externo, desfavorecido). Este programa no es solo una cuestión de acceso a energía, sino también de energía y justicia equitativa.

En particular, afirmó Mukhtarudin, la facción del Partido Golkar continuaría supervisando para que la Política Energética 2026 se llevara a cabo de manera transparente y de cuenta.

«La facción del Partido Golkar respalda plenamente las políticas gubernamentales, con un registro de que cada rupia del presupuesto debe ser administrado con una alta responsabilidad. Solo los beneficios de la política pueden sentir de manera real», concluyó el legislador del Distrito Electoral Central Kalimantan.