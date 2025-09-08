Dirección de Prabowo al Ministro de P2Mi Mukhtarudin

Yakarta, Viva – Político del Partido Golkar, Mukhtarir Revelando la dirección del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Después de ser nombrado Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI).

Mukhtarudin afirmó no haber recibido una dirección especial de Prabowo con respecto a su nuevo puesto. Él solo dijo que apoyaría completamente el programa. Eso es lo que citas Gobierno de Prabowo-Gibran.

«El punto es que debemos tener éxito y llevar a cabo el presidente Prabowo-Gibran lo posible. Debido a las pesadas tareas en el futuro relacionadas con los trabajadores migrantes, debemos prestar atención al Mukhtarudin», dijo Mukhtarudin a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Jakarta, lunes 8 de septiembre, 2025.

En esa ocasión, también afirmó comunicarse primero con todos los rangos en el Ministerio P2MI.

Más tarde, dijo, la evaluación de todos los programas fue realizada por el ministro anterior.

«Por supuesto, los programas que han implementado el ministro anterior ciertamente continuarán en línea con el presidente de ASTA Cita Pak», explicó.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente a Mukhtarudin como ministro de protección de trabajadores migrantes indonesios (P2MI) en el Palacio del Estado, el lunes 8 de septiembre de 2025. Reemplazó a Abdul Kadir Karding.

La inauguración se llevó a cabo en base al decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos de plazo 2024-2029.

En la procesión, el presidente Prabowo dirigió la lectura del juramento contra Mukhtarudin.

«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con ellos mismos por mi devoción del Dharma a la nación y al estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Después de leer el juramento, el presidente firmó las actas de la inauguración y felicitó a Mukhtarudin por su nuevo puesto.