Diratirati fifa, Erick thohir asegúrese de que siga siendo el Pssi y Menpora Ketum

VIVA – Erick thohir Recitarse a sí mismo seguirá siendo el presidente general Pssi Aunque actualmente el estado del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora). Eso es después de que recibió una carta oficial de FIFA 22 de septiembre de 2025.

«Esta mañana recibí una carta de la FIFA, que declaró el estado con mi historial existente hasta ahora en el fútbol, ​​no había conflicto de intereses.

Además, Erick afirmó que, aunque actualmente era la Mencora y el presidente general de PSSI, era imposible hacer que la rama del fútbol sea un niño dorado.

«Es imposible para mí ser la menpora, su fútbol de niños dorados, no. Mi hijo dorado más tarde son los deportes de 13 o 14 deportes. Y, por supuesto, otros deportes, reiniciamos», continuó.

«Agradezco a FIFA, por su confianza, y el Sr. Presidente también, cuando la inauguración, también me habló directamente, creo que el Sr. Erick puede administrar todo bien. En ese momento, no quería hablar antes de que fuera blanco y negro», concluyó.

Con la carta de la FIFA, Erick Thohir todavía se confía en ser la persona número uno en la Federación de Fútbol Indonesia hasta 2027.