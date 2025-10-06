Diputado de Mardiono Ketum, AGUS SUPARMANTO

Yakarta, Viva – Ministro de Derecho (Menkum), Supratman andi agtas emitir un nuevo decreto (SK) de la gerencia del Partido de Desarrollo Unido (PPP).

En ese último decreto, Mardiono determinado como presidente de PPP y Agus Suparmanto Convertirse en representante.

Supratman determinó la decisión después de reunirse con Mardiono y Agus en la Oficina del Ministerio de Derecho (Kemenkum). Tanto, a saber, Mardiono y Agus acordaron reconciliar o hacer las paces.

«Hoy emití un nuevo Decreto del Ministro de Derecho donde Muhammad Mardiono siguió siendo el Presidente General de PPP, luego AGUS se convirtió en vicepresidente, Taj Yasin se convirtió en Secretario General y Fauzan se convirtió en el Tesorero General», dijo Supratman en el Ministerio de la Oficina de Derecho, Jakarta, lunes 6 de octubre de 2025.

Además, Supratman dijo que un total de seis personas estaban registrados como administradores en el decreto de Menkum con respecto a la gerencia de PPP.

«Esperemos que con el lanzamiento de este nuevo decreto haya una frescura a la familia extendida PPP», dijo.

Mientras tanto, dijo que el Ministerio de Derecho y las Cooperativas esperaban que la nueva gerencia del PPP pudiera completar el acuerdo de gestión completo lo antes posible.

Transmitió la declaración porque los dos campamentos que se habían unido celebrarían una reunión nacional de trabajo (Mukernas).

«El momento en que lo dejaremos por completo, pero ruego que pueda terminar de inmediato. Creo que es de mí», dijo Supratman. (Hormiga)