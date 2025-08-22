Diputado de Karnataka CM Shivakumar canta RSS Anthem, Turns Assembly







Karnataka Viceministro Principal DK Shivakumarquien también es el presidente del estado del Congreso, sorprendió a todos el jueves cuando cantó el himno RSS durante una discusión en la Asamblea del Estado sobre la estampida cerca del estadio Chinnaswamy, que cobró la vida de 11 personas, informó la agencia de noticias PTI.

Una nota musical repentina sorprendió a la casa, que escuchó las primeras líneas del himno RSS ‘Namaste Sada Vatsale Matrubhoome` como se muestra en un video de los procedimientos.

El recital de Shivakumar se produjo cuando los legisladores de BJP acusaron a Shivakumar de ser un ‘abettor’ de la estampida mientras creaba un frenesí masivo.

Alegaron que Shivakumar fue a recibir el equipo de RCB a su llegada a la Aeropuerto de Bengalurusaludó la bandera de Kannada durante todo el viaje desde el aeropuerto hasta el estadio Chinnaswamy.

Respondiendo a las acusaciones, Shivakumar dijo: «Soy miembro de la Asociación de Cricket del Estado de Karnataka (KSCA) y las personas allí, incluido el Secretario de KSCA, son mis amigos. Soy el Ministro de Bengaluru In-Charge. Había ido al aeropuerto y el estadio (el 4 de junio). También me puse a la copa de Karnataka (también les besé el aeropuerto y me besé el aeropuerto) y me besé. Job «, informó PTI.

Agregó: «El accidente ocurrió. Tales cosas también han sucedido en otros estados. Si es necesario, leeré la lista de incidentes que también han ocurrido en otros lugares. Yo también tengo muchas cosas que decir sobre usted», informó PTI.

El CM Diputado También dijo que creció con el ministro del Interior G Parameshwara.

Para esto, el líder de la oposición BJP R Ashoka le recordó a Shivakumar que una vez dijo que llevaba `RSS Chaddi`.

Para la diversión de la casa, Shivakumar cantó `Namaste Sada Vatsale Matrubhoome …

La oposición dio la bienvenida al himno golpeando la mesa, pero hubo un silencio absoluto en el campamento del Congreso.

El Legislador de BJP V Sunil Kumar bromeó, diciendo: «Espero que estas líneas no se eliminen de los registros», informó PTI.

Shivakumar buscó saber si los gobiernos alguna vez asumieron la responsabilidad cada vez que ocurrieron dichos incidentes.

«Debe sentirse orgulloso de que este gobierno rápidamente (después de la estampida) actuó e inició una acción contra los oficiales de policía y los Royal Challengers Bengaluru», dijo, informó PTI.

(Con entradas de PTI)





