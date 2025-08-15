Diputado CM de Karnataka seguro de que la investigación revelará la verdad detrás del caso Dharmasthala







Karnataka El viceministro Principal DK Shivakumar expresó el viernes la confianza de que la supuesta conspiración para empañar la imagen de Dharmasthala saldrá a la luz a través de la investigación en curso. También indicó que se tomarían medidas estrictas si las acusaciones en el caso de «entierro masivo» de Dharmasthala son falsas, la agencia de noticias informó PTI.

El Equipo de Investigación Especial (SIT), establecido por el gobierno estatal, está investigando reclamos de asesinato masivo, violación y entierros masivos en Dharmasthala que abarca las últimas dos décadas.

El demandante, un ex trabajador de saneamiento cuya identidad se ha mantenido confidencial, alegó que entre 1995 y 2014, se vio obligado a manejar cuerpos, incluidas las de mujeres y menores, algunos de los cuales llevaban signos de agresión sexual. Ha presentado una declaración ante un magistrado, informó PTI.

Como parte de la sonda, el SIT ha estado cavando en varios lugares identificados por el demandante a lo largo de las orillas del Río Netravathi En Dharmasthala, hasta ahora los restos esqueléticos en dos sitios.

«No a favor o en contra de Dharmasthala; las cosas deberían suceder de acuerdo con la ley. Tengo confianza. He sido testigo de la devoción y el poder de cerca. Esta conspiración saldrá en los días próximos a través de la investigación, en mi opinión personal», dijo Shivakumar a los periodistas.

Dijo que estaba seguro de que el ministro del Interior, G Parameshwara, revelaría la verdad durante un debate sobre el tema de Dharmasthala en la Asamblea el lunes.

Cuando se le preguntó sobre la supuesta conspiración, Shivakumar dijo: «El ministro del Interior informará sobre esto. El Ministro Principal (Siddaramaiah) también ha dicho que nadie debería hacer acusaciones falsas o ejecutar una campaña contra ninguna persona o institución religiosa. Esto se dijo en la reunión del partido de la Legislatura del Congreso», informó PTI.

Shivakumar Agregó que si las acusaciones se demuestran falsas, se tomarían medidas estrictas después de la ley.

«La ley es igual para todos. Si alguien está equivocado, serán castigados. Pero nadie debería difamar innecesariamente a los demás», dijo, informó PTI.

Parameshwara había dicho anteriormente a la Asamblea que se podían tomar medidas legales contra el demandante si el SIT considera que las acusaciones son falsas.

Durante la discusión de la Asamblea, los legisladores de BJP criticaron al gobierno por su manejo de la investigación y por la inacción contra lo que llamaron una «campaña de calumnia» dirigida a Dharmasthala y el templo.

El partido exigió un informe interino y una acción contra el demandante y otros supuestamente detrás de las acusaciones, alegando que eran parte de un «conjunto de herramientas para denigrar a los dioses hindúes y sus lugares de culto».

Se espera que Parameshwara responda a la discusión el lunes.

(Con entradas de PTI)





