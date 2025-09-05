Diputado CM de Karnataka defiende la retirada de los casos penales







Karnataka Viceministro Principal DK Shivakumar El viernes, defendió la decisión del gobierno estatal de retirar varios casos penales, incluidos los registrados contra sus partidarios por la pelea de piedra luego de su arresto por la Dirección de Cumplimiento en 2019.

Dijo que el gobierno ha retirado casos que involucran a miembros del BJP, el Congreso, los activistas y varias organizaciones.

El gabinete, el jueves, aprobó la retirada de 60 casos registrados en varias estaciones de policía del estado.

Entre los casos retirados se encuentran aquellos relacionados con una pelea de piedra de 2019 incidente en Chittapur, y contra los presuntos partidarios de Shivakumar, vinculados a las protestas después de su arresto por Ed.

«Hay varios casos retirados, hemos retirado casos contra los pueblos de BJP, el pueblo del Congreso. Cuando fui arrestado por ED, algunos casos fueron reservados contra nuestros trabajadores a propósito por el BJP. Anteriormente, durante Covid, el gobierno de BJP había reservado casos contra mí y ahora el primer ministro Siddaramaiah y varios de nuestros líderes que ahora son ministros. ¿Deberíamos sentarnos?» Shivakumar preguntó.

Dirigirse a los reporteros aquí, el Diputado CM dijo varios casos contra aquellos que protestaron por la causa de agricultoresEl idioma y la búsqueda de justicia han sido retirados.

«Este no es el único caso, nuestro gobierno ha retirado cientos de casos. Casos contra personas que pertenecen a todas las partes. También hemos retirado casos a solicitud de BJP, incluso contra Raita Sangha (organización o cuerpo de agricultores) y activistas», dijo.

Al señalar que el caso ED en el que fue arrestado fue desestimado más tarde por los tribunales, el Diputado CM dijo: «Aquellos que hablaron en mi contra cuando fui arrestado y sobre la bienvenida que obtuve, cuando salí (bajo fianza), ¿por qué no hablaban cuando el caso fue desestimado? ¿Por qué ahora (cuando se retiran estos casos)?

Según las fuentes, casos contra el seguidores de Shivakumar por participar en la pelea de piedra en autobuses y oficinas gubernamentales en Kanakapura, luego de su arresto en 2019, se han retirado.

Shivakumar era un MLA el MLA el MLA.

