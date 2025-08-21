Diputado CM Ajit Pawar insta al desarrollo colectivo y centrado en las personas en Wardha







«Wardha, un distrito santificado por la residencia de Mahatma Gandhi y Acharya Vinoba Bhave, no debería retrasarse en el desarrollo», dijo Viceministro Principal (CM) Ajit Pawar. Se dirigía a funcionarios del colegio del distrito el jueves. En su discurso, el CM adjunto instó a todos los departamentos a trabajar juntos en proyectos centrados en las personas, asegurando que el gobierno estatal brinde todo el apoyo necesario para las iniciativas de desarrollo.

Pawar revisó varios trabajos de desarrollo en curso y planificados en el distrito. La reunión asistió los legisladores Sanjay Khodke, Sameer Kunawar y Rajesh Bakane, el coleccionista de distrito Vanmathi C, el director ejecutivo de Parag Soman, el Superintendente de la Policía Anurag Jain, el Vicemator de los Bosques Harveer Singh, el coleccionista de distrito adicional Narendra Phulzhele, Ceo Suraj Suraj, y el Oficial de Planificación del Distrito, Aniruddha, Aniruddha, Rajurwar, con el Oficial de la Planificación del Distrito Rajurwel, con el Oficial de Planificación del Distrito, y el Oficial de Planificación del Distrito, y el Oficial de Planificación del Distrito, con el Oficial de Planificación del Distrito, con el Oficial de Planificación del Distrito, con el Oficial de Planificación del Distrito, con el Oficial de Planificación del Distrito. funcionarios.

Hizo hincapié en priorizar proyectos innovadores e instruyó a los funcionarios para evitar obras relacionadas con las adquisiciones bajo estos esquemas. Pawar aseguró que los fondos se pondrían a disposición rápidamente del plan anual del distrito según sea necesario y solicitó la ejecución de la calidad de los proyectos bajo el Plan de Desarrollo de SevaGram, incluida la presentación de propuestas para trabajos adicionales sugeridos por representantes locales, aprobaciones administrativas revisadas e instalación de CCTV Sistemas en Sevagram.

Destacando el programa de reforma de 150 días del gobierno estatal, Pawar instó a todos los interesados ​​a garantizar que Wardha se ubique primero en la iniciativa.

También enfatizó que los beneficiarios no deben ser privados de viviendas bajo los esquemas centrales, y si la tierra no está disponible, se debe asignar una parcela de gobierno vacante para garantizar que se construyan casas. Alentó la replicación de iniciativas exitosas del panel solar por parte de los grupos de autoayuda de las mujeres bajo el programa UMED e instruyó que las propuestas para nuevos grupos se presentaran para su aprobación.

Enfatizando en agriculturaPawar anunció fondos para el Krishi Vigyan Kendra en Selsura y dirigió el llenado inmediato del Oficial de Agricultura del Superintendente de Distrito Vacante en Wardha, luego de que los funcionarios plantearon el problema durante la reunión. Los miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) también destacaron las necesidades clave del distrito, incluida la desilificación de represas, iniciativas de Shivar Yojana, la nueva estación de policía de Hinganghat, un hospital de 400 camas en Hinganghat y el desarrollo de sitios de peregrinación de clase B como Koteshwar Devasthan. Las propuestas para los esquemas centrales se presentarían con prioridad ya que estas atraen fondos sustanciales del gobierno de la Unión, dirigió funcionarios.

Pawar también elogió a la administración del distrito por asignar ID únicos a proyectos de infraestructura, haciendo que toda la información del proyecto sea accesible con un solo clic. Instó al estado a replicar el modelo de Wardha a través de Maharashtra.

Durante la reunión, el coleccionista del distrito presentó informes detallados sobre el plan anual del distrito, el plan de desarrollo de SevaGram, el desarrollo del sitio de peregrinación, la infraestructura, el riego, la industria, las talukas específicas, la salud, los deportes, la vivienda, el transporte, la educación, el desarrollo de las mujeres y los niños, la conservación del agua y los proyectos de energía.





