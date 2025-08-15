Diponegoro Hero, la primera película de IA en Indonesia adoptó 200 años de guerra javanesa

Yakarta, Viva – Película temático Héroe nacional DiPonegoro Hero: 200 años de la Guerra Javanese registraron la historia como la primera película en Indonesia, que es todo el proceso de producción, desde imágenes hasta narraciones, completamente realizada con tecnología de inteligencia artificial (AI).

El productor de cine, King Bagus, reveló que el impulso de la guerra de Javanese de 200 años se convirtió en la principal inspiración detrás de este proyecto. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«La IA nos ayuda a presentar el mundo del pasado con precisión histórica que es difícil de lograr antes», dijo recientemente King Bagus en Cinepolis Senayan Park, Yakarta.

Esta película de 30 minutos combina detalles visuales visuales y impresionantes detallados para revivir la heroica historia del Príncipe Diponegoro para la generación más joven.

El proceso de producción utiliza IA para reconstruir la atmósfera de la ciudad, Battlefield, al carácter de figuras históricas sin la necesidad de actores o conjuntos físicos. Esta tecnología hace que la visual se haga realista de manera más rápida, eficiente y sigue siendo auténtica históricamente.

El CEO de Mars Media, Koni, evalúa la tecnología de IA para abrir grandes oportunidades en la industria del cine. Según él, la IA permite a los creadores crear obras educativas e innovadoras, así como facilitar la creación de escenas épicas que son difíciles de realizar con los métodos tradicionales.

La recepción pública es bastante extraordinaria. Un total de 1.205 boletos de estreno se agotaron en solo un día. No solo eso, esta película también se puede ver de forma gratuita a través de la plataforma USKY.AI, para que más personas puedan acceder a contenido histórico y educativo fácilmente.

Algunos espectadores incluso sugirieron que la película se reproduzca en el Palacio del Estado el 17 de agosto de 2025, para coincidir con el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Respondiendo a una respuesta positiva, Koni planea extender la duración del héroe Diponegoro a una hora. También está preparando más películas educativas basadas en AI que plantean la historia de otros héroes nacionales.

«Esta tecnología está abriendo nuevos caminos para revivir la historia de una manera más inmersiva y llegar a la generación actual», dijo Koni.