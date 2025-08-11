Dipit mató a las víctimas, había heridas para golpear anillos de ágata

Asesinado, vivo – Policía regional West Nusa Tenggara (NTB) revela nuevos hechos de los resultados reconstrucción El caso de la muerte del brigadier Muhammad Nurhadi alias MN, que tuvo lugar hoy a la noche en una serie de casos.

Director de Investigación Criminal Especial (Dirreskrimsus) NTB Policía regional Kombes Pol. Syarif Hidayat después del título de reconstrucción en el último lugar en Gili Trawangan, North Lombok Regency, el lunes por la noche, dijo que los nuevos hechos estaban relacionados con los resultados de Forensic relacionados con los moretones en el fallecido Brigadier MN con el presunto golpe del anillo de la agata.

«Sí, lo hemos analizado. Hubo uno de estos sospechosos que usaron un anillo», dijo Syarif.



Acción de vela de vela estudiantil frente a la policía regional de NTB insta a la investigación del caso de brigadier Nurhadi (Satria) Foto : Viva.co.id/satria Zulfikar (Mataram)

Con respecto al propietario del anillo de ágate, perseguido a uno de los tres sospechosos que habían sido determinados por el investigador. Syarif enfatizó que el sospechoso que usó el anillo de ágate era Ipda Haris.

«Aquellos que tienen IPDA HC (IPDA Haris)», dijo.

Los investigadores en la reconstrucción activa que involucra al equipo de investigadores del fiscal del abogado de NTB también fortaleció el papel de IPDA Haris de la declaración de expertos en artes marciales relacionadas con la forma en que se mató al difunto Brigadier MN.

«Entonces, la forma en que el asesinato no fue estrangulado, sino dueño», dijo.

Según un experto en artes marciales en el sitio de reconstrucción que se encuentra en uno de los alojados Gili Trawangan, a saber, en la Villa Tekek, asegurándose de que las personas que puedan hacer esto tengan habilidades de artes marciales.

Relacionado con esto, Syarif dijo que dos de los tres sospechosos, a saber, Ipda Haris y Kompol Yogi tenían habilidades de artes marciales.

Asistente penal general de NTB NTB Irwan Setiawan Wahyuhadi declaró que a partir de estos resultados de reconstrucción, el fiscal del investigador había recibido una imagen bastante clara.

«Está cada vez más claro este caso», dijo Irwan.

Según él, en ese caso perseguido en actos que conducen a violaciones del artículo 338 del Código Penal sobre asesinato.

Sin embargo, Irwan se aseguró de que su partido no pudiera concluir temprano en este problema, pero aún estaba esperando los resultados de la presentación del investigador de la policía.

«Todavía se continúa siendo llevado a cabo por investigadores, estamos esperando», dijo.

Del mismo modo con información forense que encontró evidencia de instrucciones con respecto a los contusiones en la cara Brigadier nurhadi Con un marcado golpe de un anillo de ágate.

«Entonces, para el anillo de ágata hemos pedido ser confiscados», dijo.

La reconstrucción que tuvo lugar de la mañana a la noche comenzó con la sede de la policía regional de la NTB y continuó al frente de la casa de Kompol Yogi en el área de Jempong Baru, Mataram City.

La siguiente escena se muda al muelle de lagarto Senggigi, West Lombok Regency. Ipda Haris, Kompol Yogi y el difunto Brigadier mostraron una escena de recoger al sospechoso Misri que acababa de llegar de Bali usando un cruce de mar.

Además, la escena continuó a uno de los supermercados en Senggigi recogiendo testigos de Potri. Después de la camioneta Putri, el vehículo de cuatro ruedas en el que viajaban se mudó al muelle de cruce a Gili Trawangan.

Al llegar a Gili Trawangan, parecían ordenar una habitación de hotel para alojarse en un lugar separado en la posición de Kompol Yogi en parejas con Misri en una de las villas de Tekek.

De una serie de reconstrucción, los sospechosos tocaron al menos 85 escenas. (Hormiga)