Dios nunca me ha abandonado

Yakarta VIVA – Ex director presidente PT ASDP Período de ferry de Indonesia 2017-2024, Ira Puspadewirevela su viaje interior mientras permanece detenido en el caso de presunta corrupción por el que ahora ha sido condenado rehabilitación del presidente Prabowo Subianto.

En su testimonio, Ira describió cómo el silencio en confinamiento solitario lo llevó a un punto de inflexión espiritual que llamó la intervención de Dios.

Ira cuenta la historia de sus primeros días en el centro de detención de KPK, que tuvo que pasar en una sala de reclusión que medía alrededor de 3×3 metros. Sin ventanas, sin amigos y en la oscuridad, admitió que no tenía otro lugar donde apoyarse excepto en Dios.

«Siempre, si es así, ¿adónde vamos a correr? Si estamos en un cuarto de aislamiento oscuro, no hay ventana, el tamaño es más o menos de 3×3 metros, estamos solos tres días, no hay amigos, ¿a dónde más vamos a ir? Sólo hablar con Dios», dijo.

Tres acusados ​​en el caso de presunta corrupción en el proceso de cooperación empresarial y adquisición de PT Jembatan Nusantara por PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) en 2019-2022.

En ese momento, leyó un libro de Helwa y, según dijo, le dio una nueva comprensión del dolor que estaba atravesando.

«Dijo que una cosa, sentí que me habían calumniado. Resulta que en árabe la palabra raíz para calumnia es Fatana. Fatana es más o menos el punto porque el libro está en inglés) significa quemar oro para purificarlo, para que se elimine de los elementos que no son oro», dijo.

«Entonces lo entiendo, ay, sí. Puede que Dios me esté quemando con este pino (dolor), espero convertirme en oro más puro. Eso es algo que me consuela».

Pero su mayor lección espiritual llegó cuando abrió el Corán y leyó la Sura Ad-Duha. «Los amigos volverán a mirarlo, pero más o menos significa: ‘No te he olvidado y no te odio. ¿No eras huérfano y te di un hogar?'», dijo Ira.

Este versículo lo conmovió porque estaba muy cerca del camino de vida que había recorrido desde niño.

«Resulta que soy huérfano, mi padre murió cuando yo tenía 7 años y realmente no tuvimos una casa hasta que fui adulto. Mi madre tuvo una casa después de que pudimos comprarle una casa a mi madre», continuó.