Dios dispuesto, Affan regresa al cielo

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Golkar DPR ri m Sarmuki Ven a la funeraria Affan kurniawan estar en confusión el sábado 30 de agosto de 2025. En cuanto a Affan, uno de los taxistas de motocicletas en línea (OJOL) que murió después de ser atropellado por un vehículo táctico Brote.

Takziah fue llevado a cabo en una funeraria en el área de Blora, Menteng, Central Yakarta.

Sarmuji también estuvo acompañado por Abraham Sridjaja, un legislador del partido Golkar del Distrito Electoral de Dki Yakarta II. Ambos conocieron al padre, madre y hermana del fallecido para transmitir directamente el dolor y una sensación de empatía profunda.

La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

Sarmuji dijo que su presencia no solo era presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio, sino también como padre que había experimentado una pérdida similar. Expresó su dolor personal a la familia del difunto.

«Representando a la familia extendida del Partido Golkar, transmití un profundo dolor a la familia Affan Kurniawan», dijo Sarmuji.

El Secretario General (Secretario General) del Partido Golkar agregó que realmente sentía lo difícil que era perder a un hijo.

«Como una persona que no ha perdido a su hijo durante un año, puedo sentir lo doloroso que es», dijo.

Sarmuji también proporcionó refuerzo a la familia para que se mantenga fuerte al enfrentar esta dura prueba con la creencia de que el fallecido obtuvo el mejor lugar a la vista de Allah SWT.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

«Perder a un hijo es definitivamente triste, pero si estamos seguros, el Dios quiere que Husnul Khatimah, su regreso al cielo, nos fortalecemos. Además, Affan murió en un estado de trabajo, la muerte de Fisabilillah.

Sarmuji enfatizó que la tristeza sentida por la familia del fallecido también fue un dolor para toda la familia extendida del partido Golkar. Espera que las oraciones, las fortalezas y el afecto que fluyan de la comunidad puedan aliviar un poco de tristeza profunda para las familias que quedan.