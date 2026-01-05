Dionne Warwick, Saweetie y Mya se unen para crear conciencia sobre el cambio climático

Dionne WarwickSaweetie y Mya han unido fuerzas para grabar una nueva versión de la canción escrita por Diane Warren “One Heart (Can Change The World)” como tema principal de la próxima película, “OZi: Voice of the Forest”, ambas destinadas a crear conciencia sobre los peligros del cambio climático, centrándose en los incendios forestales del año pasado en Los Ángeles. La canción fue producida por el ganador del Grammy Damon Elliott y la película por Mike Medavoy, en conjunto con Appian Way Productions de Leonard DiCaprio y GCI Film. Elliott y Warren perdieron sus hogares en los incendios del pasado mes de enero. Esta música se lanzará en la primavera.

“OZi: Voice of the Forest” es una película familiar que se centra en la historia de una orangután que es separada de sus padres. OZi crece en un santuario de animales y usa sus habilidades de influencia para salvar a sus padres y su hogar forestal de la deforestación. La película tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas que enfrentan los bosques tropicales debido a los crecientes niveles de deforestación y cómo esto afecta los ecosistemas y el cambio climático.

La película cuenta con las voces de Laura Dern, Amandla Stenberg, Donald Sutherland, Djimon Hounsou, RuPaul Charles, Dean Charles Chapman y Urzila Carlson.

«Me siento honrado de haber producido esta canción y de que apoye esta causa, ya que estos trágicos incendios me afectaron personalmente hace un año», dice Elliott. «Perdí mi casa y literalmente todo lo que había en ella. ‘Ozi’ definitivamente me toca la fibra sensible ya que trata sobre los incendios causados ​​por el cambio climático».

«Warren dice: «Me inspiré para escribir la canción al ver la película que ilustra tan bellamente que Ozi y todos nosotros, con un solo corazón, realmente podemos cambiar el mundo».

Medavoy añade: «Estamos orgullosos de apoyar esta iniciativa. La historia de Ozi tiene vínculos muy fuertes con los incendios de Los Ángeles, las casas que se perdieron debido a los incendios provocados por el cambio climático».

Las ganancias de las ventas de la música y la película se donarán a las organizaciones benéficas International Animal Rescue y Sumatran Orangutan.