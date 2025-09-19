Dinos relativamente pequeños, ‘con cabeza de cúpula’, golpeados para atraer compañeros







Un descubrimiento reciente en el desierto de Gobi de Mongolia ha proporcionado el fósil más completo y más antiguo de un icónico dinosaurio ‘con cabeza de cúpula’ hasta la fecha. Esta nueva especie, llamada Zavacephale Rimpoché, vivió hace unos 108 millones de años. Los paleontólogos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte anunciaron los hallazgos el 17 de septiembre, describiéndolo como un «descubrimiento único en la vida».

Pertenece al grupo Pachycephalosaures, dinosaurios conocidos por sus adornos únicos de la cabeza, incluidas las cúpulas de huesos engrosados, cuernos y perillas óseas. Sobre todo, los fósiles son raros y a menudo solo piezas de cráneos fragmentarios. Curiosamente, el nuevo fósil pertenece a un menor dinosaurioPero ya tenía una cúpula de cabeza completamente formada.

Los investigadores dijeron que la especie usaba sus grandes cúpulas de la cabeza para los comportamientos socio-sexuales, como mostrar y competir por los compañeros y no para defenderse de los depredadores o regular la temperatura corporal.

