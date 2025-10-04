Dinkes llamó a 60 estudiantes en el envenenamiento de MBG de Yakarta, la causa fue la bacteria

JacartaVIVA – oficina de salud pública Dki Yakarta registró 60 alumno de 10 ubicaciones en Yakarta experimentada envenenamiento Alimentos nutritivos gratis (Mbg). Se aseguró de que todos los estudiantes fueran manejados bien y no requerían equipos médicos.

«El incidente, si en Yakarta hay en 10 ubicaciones, pero en realidad los estudiantes afectados, que no necesitan demasiado equipo de salud. Hay alrededor de 60 de todos los lugares», dijo el jefe de la Oficina de Salud de DKI Yakarta, Ani Ruspitawati cuando se conoce en el área de Ancol, North Jakarta, sábado 4 de octubre de 2025.

Sin embargo, ANI no especificó ningún lugar de intoxicación de MBG en Yakarta. Según los resultados del laboratorio, la mayoría de las causas de intoxicación alimentaria son bacterias. «De acuerdo con lo que fue transmitido por el Ministro de Salud ayer, la mayoría de las causas fueron bacterias», dijo

Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

En cuanto a Yakarta, uno de los casos de envenenamiento de MBG ocurrió en SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, East Yakarta. Hasta 20 estudiantes se sospechan de envenenamiento con síntomas de náuseas, mareos y vómitos.

En una ocasión diferente, el Departamento de Seguridad Alimentaria, Marítima y Agricultura, la provincia de DKI Yakarta encontró una Unidad de cumplimiento de servicios de nutrición (SPPG) que no llevaba a cabo procedimientos operativos estándar de distribución (SOP) para que el menú MBG resultó en intoxicación.

De hecho, según el jefe de la oficina de DKI Yakarta Food, Maritime and Agriculture (DKPKP) Hasudungan Sidabalok, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) ha proporcionado SOPS.

«En realidad, si el SOP ya existe de BGN, está claro. Pero cuando monitoreamos, resulta que el SOP no se lleva a cabo bien», dijo Hasudungan en el Ayuntamiento, el viernes

Hasudungan dijo que la oficina de DKI Yakarta KPKP realizó un examen de laboratorio dos veces por semana en dos ubicaciones de cada ciudad en Yakarta.

La comida es viscosa

Anteriormente, hasta 20 estudiantes de la Escuela Primaria Estatal (SDN) en Pasar Rebo, East Yakarta supuestamente experimentó envenenamiento después de consumir el menú Comer nutritivo gratis (MBG) el martes 30 de septiembre de 2025.

Docenas de estudiantes se quejaron de náuseas, mareos, hasta vomitar después de comer el menú MBG que se distribuyó en forma de fideos fritos, huevos fritos, tofu, capacina y fresas.

Director interino (interino) Director de SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, dijo Kurniari, su partido detuvo temporalmente el suministro de MBG después de que se sospechaba que 20 estudiantes se sospechaban de envenenamiento. Según Kurniari, esta política se convirtió en la decisión correcta mientras esperaba los resultados del examen del menú MBG que causó que los estudiantes fueran envenenados.