Dinar Candy Live TikTok mientras cientos de miles ven actuar como DJ, ¿qué sensación produce?

Jacarta – DJ caramelos dinares nuevamente se robó la atención del público a través de su acto en el escenario digital. Esta vez presenta una experiencia diferente de transmisión en vivo en TikTok, que combina música electrónica, imágenes interactivas y tecnología de inteligencia artificial (IA).

Transmitido en vivo desde Olakses Studio, Dinar apareció con su estilo típico de DJ enérgico. Durante la transmisión, los efectos visuales basados ​​en IA se mueven junto con el ritmo de la música que se reproduce, creando una experiencia visual inmersiva y dinámica. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta colaboración logró atraer una gran atención en TikTok. Según los datos publicados, la sesión de transmisión en vivo registró 286,6 mil visitas, 22,7 mil espectadores máximos, 948 mil me gusta y 7,7 mil comentarios de usuarios de TikTok.

«Quiero la transmisión en vivo no sólo para actuar, sino también para brindar una experiencia diferente a la audiencia. Esta tecnología de inteligencia artificial hace que todo sea más animado e interactivo. Es realmente emocionante colaborar con Olakses Studio, que realmente entiende el mundo digital creativo», dijo Dinar Candy en su declaración, citada el sábado 18 de octubre de 2025.

Esta colaboración también muestra cómo la combinación de los mundos del entretenimiento y la tecnología puede crear una interacción más amplia y mantener la atención de la audiencia por más tiempo.

Dhesiana Mawardhianti o Eci, fundador de Olakses, dijo que su partido quiere presentar un espacio creativo que permita a los creadores y marcas experimentar con la última tecnología.

«Olakses Studio está diseñado no solo como un lugar para la producción de contenido, sino también como un espacio de exploración creativa para creadores y marcas que desean presentar algo innovador. Esta colaboración con Dinar Candy muestra cómo la IA puede ser un elemento importante en la creación de experiencias en vivo inmersivas y coloridas», dijo Eci.

Este fenómeno está en línea con la tendencia global en la que la Inteligencia Artificial (IA) se utiliza cada vez más en la industria creativa. Desde el arte generativo y las imágenes en movimiento hasta la mejora de videos en tiempo real, la tecnología de inteligencia artificial es ahora un socio para que los creadores amplíen los límites de su creatividad.

Plataformas como TikTok e Instagram están comenzando a agregar efectos impulsados ​​por IA y filtros en tiempo real que pueden ajustar imágenes a la música y las expresiones faciales del usuario, haciendo que la experiencia de transmisión en vivo sea aún más interactiva.