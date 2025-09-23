Dinamarca y los Países Bajos presentan esta condición para Palestine Reconocimiento

Yakarta, Viva – Ministro de Relaciones Exteriores Dinamarca Lars Lokke Rasmussen y Ministro de Asuntos Exteriores Holandés David Van Weel, el lunes 22 de septiembre de 2025 declaró que los dos países estaban listos para reconocer el país. Palestina con ciertas condiciones.

La declaración se entregó tanto en una conferencia internacional de alto nivel con respecto a la finalización del tema palestino como en la implementación de las soluciones de los dos países mantenidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas dirigidas por Francia y Arabia Saudita.

Van Weel enfatizó la necesidad de detener la «guerra terrible» en la franja de Gaza y revertir la situación que estaba empeorando en los bancos occidentales ocupados. Agregó que los Países Bajos habían tomado medidas a nivel nacional y europeo para alentar los cambios de actitud. Israel.

Los gazanes palestinos luchan por asistencia cayeron desde el aire

Según él, la autoridad palestina legítima y democrática con pleno control sobre su territorio es muy importante para la realización de un estado palestino decente.

También enfatizó que Hamas No debería tener un papel en el gobierno palestino en el futuro, además de exigir la liberación de los rehenes y el desarme de las armas del grupo, enfatizando que cada solución debe «garantizar la seguridad israelí».

«Los Países Bajos reconocerán al estado palestino en la siguiente etapa, como parte del proceso político que debe comenzar ahora», dijo Van Weel.

Mientras tanto, Rasmussen dijo que la guerra en Gaza había llevado a «desastres humanitarios en una escala insoportable», mientras que Tel Aviv continuó expandiendo sus operaciones militares. Instó a Israel a detener inmediatamente el ataque y cambiar la dirección de la política.

Agregó que la solución de dos países enfrentó desafíos cada vez más severos debido a la expansión de los asentamientos ilegales israelíes y la amenaza de anexión de Gaza y Cisjordania.

«La clave para el reconocimiento del estado palestino ya no debería estar en manos del gobierno israelí», dijo Rasmussen. «La clave» debe estar en manos del pueblo palestino.

Dos soldados israelíes fueron asesinados a tiros por conductores de camiones de ayuda humanitaria en Allenby

Rasmussen enfatizó que Dinamarca estaba listo para reconocer a Palestina como un país después de que se cumplieron varias condiciones, a saber, la liberación de rehenes israelíes, desarme de las armas de Hamas y la ausencia del papel de Hamas en Gaza.

Agregó, si hubiera más progresos en la agenda de reforma de la autoridad palestina, así como una garantía de que el estado palestino en el futuro estaría libre de militarización, Dinamarca reconocería a Palestina como país. (ENTRE)