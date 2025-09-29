Dinamarca prohíbe a los drones civiles antes de la cumbre de la UE después de alertas de seguridad







Dinamarca ha impuesto una prohibición temporal de los drones civiles a través de su espacio aéreo antes de una cumbre de la Unión Europea, luego de avistamientos informados de drones cerca de múltiples sitios militares, informó Al Jazeera.

La restricción permanecerá vigente de lunes a viernes, coincidiendo con la organización de líderes europeos de Dinamarca como parte de su presidencia rotativa de la UE.

«Actualmente estamos en una situación de seguridad difícil, y debemos asegurar las mejores condiciones de trabajo posibles para las fuerzas armadas y la policía cuando son responsables de la seguridad durante la cumbre de la UE», dijo el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado el domingo.

Según Al Jazeera, el Ministerio de Defensa confirmó que se habían desplegado «varias capacidades» después de los avistamientos de drones, pero se negó a especificar el tipo de despliegue, el número de drones involucrados o las ubicaciones exactas.

El último incidente siguió De la OTAN Anuncio de que reforzaría su misión del Mar Báltico con activos de vigilancia adicionales y al menos una fragata de defensa aérea. La medida se produjo después de lo que los funcionarios describieron como incursiones de drones sobre el territorio danés.

El aeropuerto de Copenhague ya había estado cerrado a principios de esta semana durante varias horas después de que se detectaron grandes drones por encima. En cuestión de días, cinco aeropuertos daneses más pequeños, tanto militares como civiles, también fueron cerrados temporalmente, informó Al Jazeera.

El Ministerio de Transporte Danés explicó la lógica detrás de la amplia prohibición. «Todos los drones civiles que vuelan en el espacio aéreo danés estarán prohibidos … eliminar el riesgo de que los drones enemigos puedan confundirse con drones legales y viceversa», dijo el comunicado.

El ministro de Transporte, Thomas Danielsen, agregó: «No podemos aceptar que los drones extranjeros creen incertidumbre y disturbios en la sociedad, como hemos experimentado recientemente. Al mismo tiempo, Dinamarca será el anfitrión de UE Líderes en la próxima semana, donde tendremos un enfoque adicional en la seguridad «. También advirtió que violar la prohibición podría resultar en una multa o prisión de hasta dos años.

Dinamarca organizará líderes de la UE el miércoles, seguido de una cumbre el jueves de la comunidad política europea de 47 miembros, establecida en respuesta a la invasión de Ucrania de Rusia 2022 para fomentar una cooperación europea más amplia.

Los líderes daneses han descrito la reciente actividad de drones como parte de un «ataque híbrido». Mientras no conoce a un culpable, el primer ministro Mette Frederiksen ha señalado a Moscú como el principal «país que representa una amenaza para la seguridad europea». El Kremlin ha negado la responsabilidad.

Al Jazeera señaló que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo recientemente que la participación rusa no podía descartarse, aunque Rusia ha rechazado el cargo.

Una fragata de defensa aérea alemana llegó a Copenhague el domingo para reforzar el monitoreo del espacio aéreo durante las próximas cumbres.

Los incidentes llegan en medio de tensiones regionales aumentadas, con Estonia acusando a Rusia la semana pasada de violar su espacio aéreo con tres aviones de combate MIG-31, antes de que la OTAN revolotee los aviones italianos para escoltarlos. Rusia ha negado el reclamo.

En las Naciones Unidas el sábado, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, criticó las acusaciones occidentales como «alarmantes» por la amenaza de una guerra más amplia. «Rusia está siendo acusada de casi planear atacar a los países de la OTAN y la UE. Presidente Vladimir Putin ha desacreditado repetidamente estas provocaciones «, dijo Lavrov.

