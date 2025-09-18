Copenhague, Viva – Primer ministro Dinamarca Mette Frederikn anunció que el gobierno compró arma Precisión de larga distancia para «asustar Rusia«Según los informes de los medios locales, el Dr.

«El gobierno ha tomado una decisión principal de que, por primera vez, Dinamarca desarrollará capacidad militar con armas de precisión de larga distancia capaces de alcanzar objetivos desde la distancia y defenderá la amenaza de misiles enemigos», dijo Frederiksen en una conferencia de prensa el miércoles (17/9).

Al enfatizar que la guerra en Ucrania estaba «cambiando los límites», consideró que Rusia seguiría siendo una amenaza «durante los próximos años». Sin embargo, enfatizó que en este momento no había una amenaza concreta de ataques rusos.

El primer ministro de Dinamarca, Frederiksen, dijo que la comunidad internacional podría tener que forzar la implementación de soluciones de dos países para poner fin al conflicto israelí-palestino si el conflicto no pudo hacerlo realidad.

«Las nuevas armas que serán propiedad de las fuerzas armadas danesas se compran para asustar a Rusia. Nuestra seguridad depende de la capacidad de defendernos», dijo Frederiksen.

El embajador ruso en Dinamarca Vladimir Barbin dijo que el anuncio era «realmente loco», según un comunicado citado por el Dr.

«De ahora en adelante, debemos suponer que Dinamarca no solo considera la posibilidad de una confrontación militar directa con Rusia, sino que también está preparando el escenario», dijo.

Afirmó que Rusia «sin duda» tendría en cuenta la declaración danesa y que «nadie» en el mundo había considerado «amenazar abiertamente una energía nuclear».

La semana pasada, Dinamarca anunció la compra de un sistema de defensa aérea basado en la tierra por valor de 58 mil millones de krona o alrededor de Rp150 billones, el mayor número en la historia de las compras de armas en el país. (Hormiga)