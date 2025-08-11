Dina la presidenta Dina Boluarte, Prabowo tocó la relación cercana de RI-PU durante 50 años

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, dio la bienvenida a la llegada del presidente de la república Perú Dina Boluarte en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 11 de agosto de 2025. En esa ocasión, Prabowo y Boluarte celebrarán una reunión bilateral.

Prabowo reveló que había visitado Perú en noviembre de 2024. También agradeció al presidente Boluarte por darle la bienvenida bien.



Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlina Boluarte Zegararra

«Esta es nuestra segunda reunión en un año en la que tuvimos una reunión durante mi visita de cinco estatales en noviembre de 2024. También en la ocasión en que estuve presente en APEC», dijo Prabowo en el palacio Nación.

Consideró la visita del estado como conmemoración de 50 años de relación. diplomático entre Indonesia y Perú. Prabowo cree que Indonesia y Perú tienen el mismo objetivo en desarrollar el país y prosperar a la comunidad.

«Esta visita tiene un significado especial porque mañana son 50 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Perú. Estoy muy seguro de que podemos mejorar nuestra cooperación porque tenemos los mismos intereses. Ambos queremos construir el bienestar de nuestra gente», dijo.

Por lo tanto, Prabowo agradeció al presidente Boluarte por visitar Indonesia y llevó a cabo varias reuniones que producirían cooperación entre los dos países.



«Ambos somos parte de la gente del Océano Pacífico. Ambos somos del grupo de países constructivos», concluyó.

Varios funcionarios asistieron a la reunión, incluido el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, el Ministro de Estado Praseteto Hadi, el Ministro de Asuntos Exteriores Sugión, el Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman y el Ministro de Comercio Budi Santoso.