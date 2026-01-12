Dime que reenvíe, envíe al extranjero

Banjarbaru, VIVA – Presidente Prabowo Subianto admitió que quedó asombrado al ver las habilidades de los estudiantes escuela popular (SR) que es capaz de pronunciar un discurso con lengua extranjera para alcanzar logros académicos de nivel olímpico.

Lea también: Prabowo: Tengo más respeto por los carroñeros y los conductores de bicitaxis que por ser inteligente pero robar el dinero de la gente



Esta admiración se transmitió al inaugurar las operaciones de 166 Escuelas Populares en 34 provincias, en el Centro de Educación y Capacitación para el Bienestar Social de Banjarbaru (BBPPKS), Kalimantan del Sur, el lunes 12 de enero de 2026.

«Hoy estoy asombrado, para ser honesto, asombrado. Puede haber niños que hablan varios idiomas, es extraordinario, creo que su inglés es extraordinario porque crecí en el extranjero, si mi inglés es bueno, eso es normal, he vivido en esas zonas, pero este niño, también estoy asombrado por él. ¿Cómo se llama?» Dijo Prabowo.

Lea también: Prabowo apunta a construir 500 escuelas públicas con 500 mil estudiantes para 2029





El Presidente Prabowo Subianto inaugura simultáneamente 166 escuelas populares Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Prabowo incluso propuso brindar oportunidades de estudiar en el extranjero a alumno que se considera que tiene un gran potencial.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) califica el caso de soborno de reducción de impuestos OTT como un ejemplo de fuga de ingresos estatales a la que aludió Prabowo



«Al que habló bien antes se le pedirá que venga a verme. Tal vez sería bueno si también los enviamos al extranjero, ¿cómo estás de acuerdo?» dijo.

Además de las habilidades lingüísticas, Prabowo se refirió a los logros académicos de la Escuela Popular, que sólo funciona desde hace unos seis meses. Admitió que estaba conmovido porque varios estudiantes habían ganado varios campeonatos olímpicos.

«Y me sorprendió que hace apenas seis meses vi que alguien había ganado esta Olimpiada, ganó aquella, ganó una extraordinaria Olimpiada de matemáticas. Me quedé muy asombrado, incluso me emocioné. Espero que la cámara no me haya apuntado antes, a mí también me resulta difícil contener las lágrimas», dijo Prabowo.

Según Prabowo, este éxito fue el resultado de la colaboración entre los gobiernos central y regional, así como del apoyo de las fuerzas de seguridad y varias agencias relacionadas.

«Y les agradezco que nuestros programas sean exitosos gracias al apoyo de todos, el apoyo del Regente, el apoyo del alcalde, el apoyo del Gobernador, el apoyo de los líderes de la policía y del ejército, el apoyo de todos, KL KL en todas partes», dijo.

Prabowo evaluó que la Escuela Popular ha abierto el acceso a la educación a los niños de familias que anteriormente tenían dificultades para asistir a la escuela.

«Esto es una prueba de que estamos haciendo algo para que nuestros niños de hoy, que antes tenían dificultades para ir a la escuela, ahora tengan esperanza», concluyó.