Dillon Brooks adopta el papel del villano con Suns

Dillon Brooks no duda en enfrentar controversia, y su transición al Phoenix Suns no ha cambiado su enfoque.

Brooks tiene una reputación como villano gracias a su comportamiento ardiente y su estilo de juego sin complejos en el NBA. Juguetonamente, el Soles Wing sugirió recientemente que ya ha identificado un ‘villano JR’. Dentro de su nuevo equipo.

«Voy a dejarlos descubrir quién es», Brooks dijo con una sonrisa. «Alguien que no esperarías».

La personalidad de Brooks, que combina ventaja competitiva y energía traviesa, está perfectamente encapsulada por el comentario.

Más que charlar basura

La charla de basura de Brooks, las escaramuzas y 49 faltas técnicas en las últimas tres temporadas se mencionan con frecuencia en los titulares, pero él es mucho más que un disruptor. El jugador de 28 años es un ávido jugador que estudia tendencias, prospera en la defensa física y contribuye constantemente tanto a la ofensiva como a la defensa.

Como el tirador de tres puntos más confiable de Houston, pudo extender el piso y cubrir múltiples posiciones. El Cohetes logró una clasificación de quinto lugar en la calificación defensiva con su fuerte rendimiento defensivo, un logro significativo para un equipo joven que anteriormente había luchado por establecer su identidad.

Capacidad de producir constantemente en ambos lados de la cancha promediando 14 puntos, 3.7 rebotes y 1.7 asistencias por juego durante su tiempo con el Cohetes de Houston la temporada pasada.

La defensa gana los juegos

La defensa no es solo un trabajo para Brooks, es una mentalidad.

«Eso es lo que te lleva a los playoffs», explicó Brooks. «Gana juegos. Incluso cuando no estás disparando bien la pelota esa noche, sabes que puedes colgar tu sombrero en defensa. No vas a golpear cada tiro».

Esta perspectiva ha sido una presencia constante a lo largo de su carrera. Brooks está dispuesto a hacer el arduo trabajo de hacer paradas, disputar tiros y crear un tono físico que los oponentes no pueden ignorar, incluso cuando su ofensiva vacila.

Un compañero de equipo respetado

La reputación de Brooks en el vestuario cuenta una historia diferente a pesar de su reputación como ‘villano’ en la cancha. Ryan Hollins, un ex jugador de la NBA, se convirtió en Houston Cohetes El analista expresó su admiración por su profesionalismo y liderazgo.

Dillon Brooks es uno de los compañeros de equipo de drogas más tranquilos, más respetuosos y totales que vas a encontrar «. Hollins dijo. «Detrás de escena, es increíblemente paciente y alentador. Realmente cuida a su gente».

La capacidad de Brooks para prosperar se debe al hecho de que los oponentes la temen y la admirada por compañeros de equipo. Su amor por la competencia siempre está equilibrado por su compromiso de apoyar a quienes lo rodean.

La fórmula de Houston para el éxito

El CohetesLa voluntad de abrazar la personalidad de Brooks en lugar de suprimirla fue un factor significativo en su éxito la temporada pasada.

«No intentaron atenuarlo», explicó Hollins. «Dijeron: ‘Ve a ser tú mismo. Ve a ganar los juegos’. Y eso valió la pena.

Houston desató el mejor baloncesto de Brooks al otorgarle la libertad de ser auténtico. Phoenix se esforzará por replicar esa fórmula, ya que compite en una Conferencia Oeste competitiva.

Conclusión

Dillon BrooksLa ‘reputación como’ villano ‘se elogia, pero su influencia se extiende más allá de la conversación de basura y las faltas técnicas. Su éxito se basa en su capacidad de ser un defensor disciplinado, un anotador eficiente y un compañero de equipo respetado que es auténtico.

Brooks está demostrando una vez más que su enfoque sin complejos es tanto su fuerza como su ventaja cuando comienza un nuevo capítulo con el Soles y sugiere el surgimiento de un ‘villano Jr.