Dijo Tijjani Reijnders después de que Eliano dejó la liga holandesa para Persib Bandung

VIVA – Midideportista de Manchester City, Tijjani ReijndersAbre la voz después del hermano menor, Eliano Reijndersoficialmente unido con Perseguidor Bandung. Afirmó estar orgulloso y dejó un mensaje especial para que su hermano menor estuviera bien vigilado por el equipo de Maung Bandung.

Eliano fue presentado como un nuevo jugador Persib el domingo 31 de agosto de 2025. El jugador de 24 años estaba obligado por un contrato durante dos temporadas y se proyectó que fortalecería el sector adecuado de la defensa.

La llegada de Eliano se convirtió en un nuevo capítulo en su carrera después de mucho tiempo para pastar en los Países Bajos. Comenzó el trabajo en Pec Zwolle desde 2016, pisando el nivel U-17, U-19, hasta U-21, luego promovió al primer equipo en la temporada 2020/2021.

Aunque no siempre es la primera opción, Eliano sigue siendo leal con Zwolle. Fue prestado a Jong FC Utrecht, antes de finalmente regresar y luego aceptó un nuevo desafío en la Liga 1 con Persib.

Tijjani, que ahora es una carrera en Inglaterra, afirmó apoyar mucho los pasos de la hermana. A través de cargas en la cuenta oficial de Instagram de Persib, expresó su orgullo y un mensaje conmovedor.

«Hola a todos. Estoy muy orgulloso de mi hermana, Eliano se ha unido Persib Bandung«Tullis Dijani,

«¡Por favor cuídala bien y vamos!» Añadió.

Para el registro, el viaje profesional internacional es diferente. Tijjani eligió defender Equipo nacional Los Países Bajos, mientras Eliano, que se ha convertido oficialmente en ciudadano indonesio, fortalece al equipo nacional indonesio. Aunque diferentes caminos, las relaciones de estos hermanos aún se llevan bien y se apoyan mutuamente para el éxito del otro.