Dijo Thom Haye después de que Persib fue aplastado por Persita, la confesión de Bojan Hodak

VIVA – Belandung Perseguidor Bandung, Thom HayeEvaluar la derrota de Persita Tangerang es un material de aprendizaje importante. El holandés afirmó que su equipo debería poder desempeñarse mejor desde el comienzo del partido.

Leer también: Lista completa de jugadores del equipo nacional indonesio: la liga indonesia sigue siendo el mayor contribuyente a los holandeses



La noticia se convirtió en la más destacada por los lectores de Viva durante la semana del 28 de septiembre de 2025. Bojan Hodak Con respecto a la dolorosa derrota. ¿Cómo es el completo? El siguiente resumen en Round Up:

5. Cremonés Dé malas noticias para el equipo nacional indonesio

Leer también: Dijo Thom Haye después de que Persib fue aplastado por Persita



La noticia de la falta de aliento provino del club de la Liga Italiana Serie A, Cremonese. El portero principal, que también es el pilar del pilar del escuadrón de Garuda, Emil Daring sufrió una lesión.

Emil Audero, sufrió una lesión muscular al calentarse cuando Cremonse se enfrentará a Como en el estadio Senigaglia, el sábado 27 de septiembre de 2025. Audero, que se suponía que debía aparecer como titular, se detuvo de repente después de sentirse incómodo en sus músculos

4. Borneo FC es terrible, Persija es la sexta víctima

Leer también: Reconocimiento de Bojan Hodak después de que Persib fue derrotado por Persita



Borneo FC nuevamente mostrando su dominio en la Super League 2025/2026. Entreteniendo a Persija Yakarta en el Segiri Stadium, Samarinda, el domingo 28 de septiembre de 2025, Pesut Etam ganó convincentemente 3-1.

Este partido se convirtió en el gran partido de la séptima semana porque reunió la parte superior de la clasificación, Borneo, con su competidor más cercano, Persija. Sin embargo, el equipo de Fabio Lefundes era demasiado difícil para los Kemayoran Tigers.

3. Los terribles hechos de Marc Márquez después del Campeón Mundial de MotoGP de 2025

Marc Márquez Finalmente nuevamente sintió la dulzura del título mundial de MotoGP después de seis años llenos de heridas y sufrimiento. La certeza estuvo presente después del MotoGP 2025 japonés en el Circuito Motegi, domingo 28 de septiembre.

2. Reconocimiento de Bojan Hodak después de que Persib fue derrotado por Persita

Entrenador Persib BandungBojan Hodak abrió la voz después de que su equipo fue derrocado por Persita en el partido de la Super League 2025/2026.

Compite en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, sábado 27 de septiembre de 2025, Persib perdió 1-2. De hecho, Persib en realidad tiene una oportunidad de oro para liderar primero. Desafortunadamente, la ejecución de la penalización de Luciano Guaycochea en el minuto octavo fue frustrada por el portero de Persita, Igor Rodrigues.

1. Thom Haye dijo después de que Persib fue aplastado por Persita

Persib Bandung Debe ir a casa con las manos vacías después de derrotar a 1-2 de Persita Tangerang en la séptima semana de la Super League 2025/26. El duelo tuvo lugar en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, el sábado 27 de septiembre de 2025.

En este partido, Persita parecía disciplinado y aprovechó bien las oportunidades. El equipo de atención del entrenador argentino rompió con éxito el punto muerto antes del medio tiempo. El primer gol de Persita fue anotado por Javlon Guseynoy en el minuto 42. Su encabezado no pudo ser representado por Persibutereke, haciendo que el puntaje cambió a 1-0 para el equipo de Cisadane Warrior.