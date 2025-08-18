Dijo Ruben Amorim después del Manchester United, depeciendo el objetivo de ‘trampa’ del Arsenal

VIVA – Entrenador Manchester United, Ruben Amorimhabló después de que su equipo cayó 0-1 de Arsenal En el partido inaugural de la Premier League en el Old Trafford Stadium, el domingo 17 de agosto de 2025.

El solo gol de Riccardo Calaforiori en el minuto 13 fue diferente. Sin embargo, el proceso de creación de la meta obtiene controversia debido al portero Mu, Altay BayindirParece perturbado a William Saliba cuando intenta anticipar la esquina de Declan Rice.

La aparición de Bayindir inmediatamente obtuvo críticas y comparación con otro portero veterano, Tom Heaton. Aun así, Amorim defendió firmemente a sus hijos adoptivos.

«Estoy contento con los tres porteros. Bayindir eligió obtener el balón, pero fue empujado. Ese es mi sensación cuando veo el juego», dijo Amorim citado por ESPN.

Según Amorim, la decisión de Bayindir no fue completamente incorrecta. Consideró el portero para enfrentar un dilema en la situación crucial.

«Elegiste alentar a los jugadores o obtener la pelota en ese momento. Necesita usar sus manos para atrapar la pelota, no alentar a los jugadores. Eligió empujar a los jugadores y dejar pasar la pelota», dijo Amorim.

Por otro lado, muchos se preguntan sobre la ausencia de Andre Onana de la lista de inicio. Amorim aseguró que su decisión no fue por tachar Onana, sino puramente un problema de aptitud física.

«No taché a Onana del equipo. Esto no es una cuestión de tachar Onana. Es imposible reducir a Andre en solo una semana sin ver el partido, sin tiempo y sin entrenamiento», explicó el entrenador portugués.

Con esa declaración, Amorim se aseguró de que todavía creyera completamente en Altay Bayindir y no estaba buscando un nuevo portero para MU.