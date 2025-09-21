VIVA – Manchester United Volver a la ruta de la victoria en Liga Premier. Equipo Mi Ruben Amor doblar Chelsea 2-1 en Old Trafford, el sábado por la noche de septiembre de 2025, en un partido lleno de dramas de tarjetas rojas.

Los Red Devils se desempeñaron agresivamente desde el principio y obtuvieron una gran ganancia después de que el portero del Chelsea Robert Sánchez fue recompensado con una tarjeta roja en el quinto minuto. Bruno Fernandes luego abrió el marcador mientras marcaba el partido 2000 juntos Mu con un gol número 100.

Chelsea había ejercido presión a pesar de perder jugadores. Condiciones aún más tensas cuando Casemiro también fue expulsado por el árbitro después de recibir dos tarjetas amarillas. Sin embargo, United pudo sobrevivir hasta el largo silbato y registró su primera victoria sobre el equipo Big Seis en el Old Trafford de la era Amorim.

El entrenador Amorim elogió la mentalidad de su equipo. También dio altura del cielo a Bruno Fernandes. «Lo más importante es la influencia de Fernandes en el equipo. Se merece entrar en la historia de este club», dijo Amorim.

El Capitán Mu registró un hito histórico durante la aparición número 2100 y el gol número 100. Fernandes también continuó proporcionando energía en el campo hasta el minuto 85 antes de ser reemplazado. Aunque no anotó a Brace, su contribución es la clave de la victoria.

Chelsea se vio obligado a jugar desde los primeros minutos debido a los errores de Sánchez. El portero español obtuvo la tarjeta roja más rápida en la historia del club en la Premier League.

En su campamento, Casemiro en realidad ayudó a dañar al equipo con dos violaciones descuidadas que lo hicieron expulsado. Aunque Amorim aún elogió su agresividad, la tarjeta roja del centrocampista casi abrió el camino de la resurrección del Chelsea.

Esta victoria es un punto de inflexión importante para Amorim después del humillante Manchester City de la semana pasada. Además, se requiere que MU mantenga la consistencia para que realmente pueda elevarse bajo la dirección del entrenador portugués.