VIVA – Ruben Amorim finalmente capaz de respirar libremente después Manchester United ganó la victoria por 2-0 sobre Sunderland En un partido de seguimiento Liga Premier en Old Trafford, sábado 4 de octubre de 2025.

Esta victoria es uno de los rendimientos más sólidos de United bajo el cuidado de Amorim, además de dar una pausa de la presión que continúa recuperando esta temporada.

Después de la derrota 1-3 de Brentford, Amorim hizo cinco cambios en la composición de los jugadores. Los resultados se vieron inmediatamente: dos reclutas de verano se desempeñaron brillantemente. Benjamin Sesko anotó, mientras que el debutante del portero Senne Lammens mantuvo con éxito su objetivo limpio.

La suerte también está a favor de United. La penalización otorgada a Sunderland fue cancelada, mientras que las violaciones de Lammens fuera de la caja que podrían llevar al desastre hicieron que el oponente obtuviera una tarjeta amarilla debido al buceo.

Los seguidores en Stretford End comenzaron a cantar para llamar al nombre del entrenador. Amorim sintió que el apoyo no solo provenía del Tribune, sino también de los jugadores.

«Sé que quieren hacer lo mejor y no quieren seguir cambiando al entrenador», dijo Amorim «, dijo Amorim.

«Pero como dije esta semana, apoyar al entrenador significa ‘lucharé contra los dientes y las uñas en cada transición’. Eso es lo que debemos mostrar con la acción».

Esta victoria le da a Amorim adicional Borh en medio de la especulación de despido. Aunque el récord ganador aún no es impresionante, este resultado marca el aumento en el rendimiento: United ahora recolecta 10 puntos de siete partidos esta temporada.

Como juego, los Red Devils parecen más agresivos. En los primeros 31 minutos, crearon cinco tiros en el objetivo, dos goles y uno golpeó el poste a través de Kick Bruno Fernandes.

Amorim también debería agradecer a Mason Mount, quien abrió el marcador con un hermoso gol después de utilizar el cebo de Bryan Mbeumo. Mientras tanto, Amad Diallo, que acaba de regresar de Leave, parecía enérgico en el lado derecho.

«Cada vez que Amad sostiene el balón contra uno, nos da muchas oportunidades para anotar», elogió Amorim.

Sesko anotó el segundo gol de United a través de una patada de voleibol después de dar la bienvenida a la película de Noni Mukiele.