dijo Ronaldo después de crear un récord loco y estar a horcajadas sobre Messi

VIVA -Cristiano ronaldo hacer historia juntos de nuevo selección de portugal. La superestrella de 40 años anotó dos goles cuando Portugal empató 2-2 ante Hungría en el partido del Grupo F. Clasificación para el Mundial 2026 Zonas europeas en el Estadio José Al-Avalade, Lisboa, miércoles de octubre

Los dos goles contra Hungría hicieron que Ronaldo batiera oficialmente el récord mundial como máximo goleador de todos los tiempos en la fase de clasificación para el Mundial. Ahora ha acumulado 41 goles, superando el récord de la leyenda guatemalteca Carlos Ruiz, quien anteriormente anotó 39 goles.

No sólo eso, el gol de Ronaldo también le hizo alejarse de su eterno rival. Lionel Messique acaba de acumular 36 goles en la Clasificación Mundial con Argentina.

A través de publicaciones en su cuenta personal de redes sociales, el capitán de Portugal expresó su orgullo y emoción por este extraordinario logro.

«No es ningún secreto que jugar para la selección nacional significa mucho para mí. Por eso estoy muy orgulloso de poder alcanzar este hito único para Portugal», escribió Ronaldo.

«Gracias a todos los que me ayudaron a llegar a este punto. ¡Nos vemos en noviembre para completar nuestras eliminatorias para la Copa del Mundo!» continuó.

Aunque Ronaldo lució fuerte, Portugal no logró asegurar la victoria. Sus dos goles sólo fueron suficientes para que la Seleção das Quinas empatara 2-2 al final del partido.

Con estos resultados, Portugal suma ya 10 puntos en cuatro partidos y ha tenido que aplazar el partido para clasificarse automáticamente para el Mundial de 2026.

Ronaldo se está consolidando cada vez más como una leyenda viva del fútbol mundial, no sólo porque está en una edad en la que no conoce la palabra «retiro», sino también por el récord tras récord que continúa labrando.