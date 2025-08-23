Dijo que IKN se detuvo, ¡eso es un engaño!

Mempawah, Viva – El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka le recordó al público, especialmente en Mempawah Regency, West Kalimantan, para no creer fácilmente en cuestiones engañosas que mencionan la construcción de la ciudad capital (IKN) se detuvieron o estancó.

Transmitió la declaración mientras asistía a una reunión con los residentes de la tribu Dayak y el Tariu Borneo Borneo Rajule Rajule (TBBR) en la aldea de Sepang Tokong, distrito de Toho, el sábado (23/23/2025).

«Estoy seguro de que ustedes, todos ustedes, madre, residentes de Dayak, tropas rojas, todos apoyan la construcción de los ikn. No dejen que el padre, madre, consumido por Hoaks, dijo IKN se detuvoDijo que IKN no continuó «, dijo Gibran en sus comentarios.



El vicepresidente Gibran saluda a los residentes en Mempawah, West Kalimantan Foto : Mentari Dwi Gayati/Antara

Según él, el desarrollo de IKN fue el compromiso del presidente Prabowo Subianto de realizar un desarrollo equitativo. Hizo hincapié en el desarrollo no solo debe centrarse en la isla de Java, sino que también debe tener un impacto económico en otras regiones.

Agregó que la existencia del IKN no era únicamente construir el palacio estatal o el palacio presidencial, sino que también se convirtió en un símbolo de que el desarrollo de Indonesia en el futuro ya no estaría centrado en los javaneses.

«Me convencí una vez más, enfatizo una vez más, cuyo nombre IKN definitivamente continuará y completará su construcción. Hace solo un mes me detuve por Ikn, la construcción fue buena, en el progreso, todo lo que quedó construiría una zona judicial y legislativa», dijo Gibran.

Reveló que en mayo de 2025 había revisado directamente el progreso del desarrollo de IKN en el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency. De la visita, se aseguró de que el proyecto continuara de acuerdo con la gran visión del gobierno de presentar una nueva ciudad capital moderna.

«Hacemos una revisión para asegurarnos de que la construcción de IKN vaya de acuerdo con la gran visión de presentar la nueva ciudad capital», dijo. (ENTRE)