Dijo Nova Arianto después de que el equipo nacional U-17 indonesio no logró ganar la Copa de Independencia

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-17 debe estar satisfecho para terminar como subcampeón Copa de independencia 2025. Garuda Muda derrotó a 1-2 de Malí en el último partido que tuvo lugar en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, lunes 18 de agosto de 2025.

Mali, que tiene el estado del subcampeón de la Copa Africana Sub-17 2025, parecía dominante con juegos agresivos y habilidades individuales calificadas. Ganaron rápidamente a través de los goles de Zouumana y Seydou Dembele.

Indonesia había reducido el retraso a través de la acción de Alberto Henga, pero el objetivo era el único que podía crear el equipo de atención Nova Arianto.

A pesar de no ganar, Nova todavía aprecia a sus hijos adoptivos. Para él, la experiencia de enfrentar a Malí fue muy valiosa en preparación para la Copa Mundial Sub-17 2025 en Qatar.

«Estoy feliz de que los jugadores aprendan mucho contra Malí, después de esto definitivamente evaluará el rendimiento de los jugadores y vemos a quién llevaremos los jugadores, esperamos en el futuro que desarrollarán», dijo Nova después del partido.

Con este resultado, Malí salió como campeón después de barrer tres victorias. Indonesia debe estar satisfecha en el segundo lugar, mientras que Tayikistán y Uzbekistán terminan en tercer y cuarto lugar.

Anteriormente, Garuda Muda registró un empate 2-2 contra Tayikistán y ganó 2-0 sobre Uzbekistán antes de perder finalmente ante Malí en el último partido.

Después de este torneo, el equipo nacional sub-17 no tomará mucho tiempo. Están programados para someterse a campos de entrenamiento en varios lugares, desde Yogyakarta hasta España, en preparación para las finales de la Copa Mundial Sub-17 que tendrá lugar en noviembre de 2025.