Dijo Miliano Jonathans después de debutar en el equipo nacional indonesio

VIVA – Miliano Jonathans hacer un debut dulce juntos Equipo nacional Indonesia cuando Garuda de fiesta contra Taiwán en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025.

Jugador FC Utrecht Acaba de ser oficialmente un ciudadano indonesio (WNI) el 3 de septiembre, dos días antes de la pelea. Patrick Kluivert inmediatamente dio la oportunidad de debutar, poniéndolo en el minuto 70 reemplazando a Beckham Putra.

Una victoria por 6-0 sobre Taiwán se convirtió en un momento especial para Miliano. Jugando frente a 24,272 seguidores rojos y blancos, dijo que la atmósfera del estadio GBT era realmente extraordinario.

«El ambiente es extraordinario. Genial. Perfecto. Me gustan los fanáticos indonesios», dijo Miliano con una cara feliz.

No solo eso, el jugador de 20 años también confirmó su orgullo de usar una camiseta de Garuda. «Me siento muy feliz de debutar para Indonesia. Entonces, ganemos nuevamente contra el Líbano y tengamos una buena sensación para octubre (la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026)», dijo Miliano, según el citado por Antara.

El entrenador Patrick Kluivert también dio crédito especial al debutante. Según él, Miliano es un jugador que ha sido atacado y tiene la calidad de marcar la diferencia en el campo.

«Miliano, lo he querido durante mucho tiempo. Como jugador, puede marcar la diferencia. Cuando entró, hizo un buen trabajo. También aprecio a los otros jugadores que actuaron hoy», dijo Kluivert.