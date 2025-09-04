Dijo Mauro Zijlstra después de dirigir el entrenamiento en el equipo nacional indonesio

VIVA – Mauro zijlstranuevo jugador naturalizado Equipo nacional Indonesia, incapaz de ocultar su felicidad después de la primera vez con una camiseta de entrenamiento de Garuda.

A través de cargas en su Instagram personal, el jueves 4 de septiembre de 2025, el delantero de 23 años compartió sus momentos especiales. «Usar esta camisa por primera vez se siente muy especial», escribió Zijlstra con un espíritu ardiente antes del partido de prueba.

Zijlstra se convirtió oficialmente en un ciudadano indonesio (WNI) después de someterse al proceso de naturalización y prestar juramento el viernes 29 de agosto de 2025.

Equipo nacional indonesio en sí mismo ha estado esperando dos partidos de prueba en la agenda FIFA Matchday Septiembre de 2025. Taiwán será el primer oponente el viernes 5 de septiembre, seguido de un duelo contra el Líbano, el lunes 8 de septiembre. Los dos partidos se llevaron a cabo en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

Esta prueba no se está calentando solo. Los dos partidos también son una parte importante de la preparación del equipo nacional indonesio para enfrentar la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 que tuvo lugar del 8 al 14 de octubre en Arabia Saudita.

