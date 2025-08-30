Dijo Mauro Zijlstra después de convertirse oficialmente en ciudadano

VIVA – Mauro zijlstra Finalmente legítimo para convertirse en un ciudadano indonesio (WNI). El jugador joven de 20 años hizo un juramento de lealtad en la Embajada de Indonesia en La Haya, el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Se celebró el volumen 2 de la Copa Andre Rosiade, el objetivo de dar a luz a los jugadores del equipo nacional al entrenar



No solo Zijlstra, tres futbolistas también se convierten oficialmente en ciudadanos indonesios, a saber, Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette Van de Pol e Isabelle Nottet. Mientras tanto, el colega de Zijlstra, Miliano Jonathans, no ha prestado juramento sin más información.

Con un descanso internacional a principios de septiembre, Zijlstra tiene una gran oportunidad para seguir el campamento de entrenamiento (TC) Equipo nacional Indonesia. Este impulso se utilizará para atraer la atención del entrenador Patrick Kluivert.

Leer también: Momento Haru Emil Audero y Jay Idzes se abrazaron en los pasillos de los jugadores, crémonas doblando a Sassuolo 3-2



«Estoy muy orgulloso. He estado esperando mucho tiempo, finalmente terminé también», dijo Zijlstra a través de la carga del Ministro del Estado Especial Menkum, Yadi Hendriana.

Con respecto a la oportunidad de aparecer en la ronda de cuatro de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 en octubre, Zijlstra no descartó la posibilidad. «Por supuesto. Veremos. Primero, entrenamiento en el equipo senior, luego vemos lo que sucederá», dijo.

Leer también: ¡Calor, la Guerra Civil Indonesia se crea en tierras italianas! Jay Idzes vs Emil Audero



Equipo nacional indonesio ellos mismos se enfrentarán a China Taipei (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre) en Surabaya. Después de eso, el escuadrón de Garuda se preparó para someterse a un partido difícil contra Arabia Saudita e Irak en octubre.