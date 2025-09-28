Dijo Marc Márquez después del campeón mundial de MotoGP 2025

VIVA – Marc Márquez Finalmente reiniciar el título mundial Motogp Después de seis años de espera por el sufrimiento. La certeza estuvo presente después de la carrera en Motogp japonés 2025, domingo 28 de septiembre.

Incluso antes de cruzar la línea de meta, Márquez no pudo contener las lágrimas detrás de su casco. «Hoy no puedo controlar mis emociones. En la última vuelta lloré en el casco, hasta que fue difícil ver el punto de frenado», dijo Márquez con una sonrisa.

Márquez tuvo que estar satisfecho terminando detrás de su compañero de equipo en Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Pero la segunda posición es suficiente para garantizar el noveno título mundial en la clase principal.

Este título se siente tan especial. La razón es que no ha habido un campeón mundial de MotoGP desde 1949 que esperó que ese largo se elevara al trono. La carrera de Márquez era realmente como dos lados del sol y recolectados en la luna al principio, oscuro en el medio.

Desde su debut en 125cc en 2010, Márquez inmediatamente recolectó ocho títulos en diez años. Incluso registró la historia como el primer novato después de Kenny Roberts, que inmediatamente se convirtió en campeón mundial, así como el más joven a la edad de 20 años 266 días.

Pero todo cambió dramáticamente en 2020. La lesión en el brazo en Jerez lo obligó a someterse a cuatro operaciones, seguido de otra fractura, hasta dos trastornos de visión doble. Ese tiempo se convirtió en el punto más difícil a lo largo de su carrera.

Márquez admitió, esta fue la primera vez que realmente entendió el significado del sufrimiento. «Hace seis años no sabía lo que sufría. Desde 2010, mi carrera estaba llena de gloria. Si fue herido, fue hace tres o cuatro meses campeón nuevamente. Pero los últimos cuatro años fueron completamente diferentes», dijo.

La resurrección comenzó cuando dejó a Honda y eligió a Ducati. Junto con una moto competitiva, Márquez pudo restaurar su ritmo. Calmter, más cálculo completo, pero aún mortal en la pista.

Ahora, con 541 puntos recolectados, Márquez cerró oficialmente la larga espera. El título mundial volvió a su alcance, al mismo tiempo confirmó que el verdadero campeón nunca se perdió por completo.

«Al final, todos somos humanos. Tengo talento aquí, otras personas tienen talentos diferentes. Pero los dos solo tratamos de dar lo mejor», dijo Márquez para cerrar su viaje con significado.