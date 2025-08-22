Dijo Maarten Paes después de ser tachado por Patrick Kluivert del equipo nacional indonesio

VIVA – portero naturalizado Equipo nacional Indonesia, Maarten paesDebe tragar la pastilla amarga. Se confirmó que estaba ausente para defender el escuadrón de Garuda en la agenda FIFA Matchday Período septiembre de 2025.

PAES entregó directamente esta noticia a través de su historia personal de Instagram el viernes 22 de agosto en el Wib de la mañana. «Desafortunadamente, tengo que perder el próximo partido con el equipo nacional debido a una lesión. Espero que todo sea exitoso en Surabaya. Nos vemos», escribió Paes.

Entrenador Equipo nacional indonesio, Patrick KluivertAnteriormente lanzó una lista de 27 jugadores llamados para fortalecer el rojo y el blanco. Del sector del portero, eligió tres nombres, a saber, Emil Audero, Ernando Ari y Nadeo Argawinata.

La ausencia de paes es suficiente atención. Comprensiblemente, el portero del FC Dallas es un pilar bajo el bar en los últimos partidos del equipo nacional indonesio. Desafortunadamente, las lesiones en la parte superior del pie lo hicieron tener que detenerse.

La lesión fue experimentada por Paes mientras entrenaba con su club, FC Dallas, y lo había hecho ausente desde el partido contra Austin FC el 17 de agosto. Hasta ahora, todavía está experimentando el proceso de recuperación.

Con la ausencia de PAES, se predice que la competencia en la posición del portero del equipo nacional indonesio será cada vez más feroz. Emil Audero, quien acaba de debutar con Garuda, tiene el potencial de tener más minutos de juego, compitiendo con Ernando y Nadeo que tienen experiencia a nivel internacional.

El equipo nacional indonesio está programado para funcionar en Surabaya en la jornada de la FIFA. Se realizarán dos partidos de prueba, a saber, a Kuwait y Líbano, como parte de la preparación para la cuarta ronda de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.