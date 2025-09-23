Dijo la policía sobre fraude el modo de tarjeta de identificación digital que era el alcalde de Salang del centro de Yakarta

Yakarta, Viva – La policía habló sobre el incidente que le sucedió al alcalde Yakarta central (Central Yakarta) Arifin. Se sabe que fue casi engañado a través de la aplicación WhatsApp con el modo de mover datos electrónicos de KTP a la identidad de la población digital (IKD).

Fue llamado alguien que afirmaba ser llamado Arya Wijaya como oficial de distrito de Cengkareng, West Yakarta. El autor dijo que había un programa para transferir datos E-KTP a tarjetas de identificación digital.

«Nuevamente (seguido)», dijo el director de Siber de la Policía Metropolitana de Yakarta, comisionado de policía Roberto Pasaribu en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el martes 23 de septiembre de 2025.



Ilustración del fraude de transferencia de dinero

El ex jefe de policía de la ciudad del aeropuerto de Soekarno Hatta dijo que la policía seguiría esta acusación haciendo investigación. Sin embargo, no especificó si Arifin había hecho un informe policial en la policía metropolitana de Yakarta o no.

«De todos modos, todos los informes que entran en nosotros definitivamente harán un seguimiento con la investigación. Todos siguieron primero con la investigación», dijo.

Afortunadamente, en este incidente, Arifin no fue engañado. En cambio, aconsejó a los perpetradores que dejaran de hacer trampa. Arifin mismo afirmó haber experimentado dos veces fraude Este tipo de.