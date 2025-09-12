Dijo la condición de salud de Mama Amy, Raffi Ahmad: su cabeza es complicada

VIVA – Madre Raffi Ahmad, Amy Qanita Se sabe que actualmente está recibiendo tratamiento en uno de los hospitales famosos de Singapur. Según la declaración de Raffi Ahmad, la mamá tuvo que someterse a una cirugía debido a su estado de salud actual.

Leer también: Operaciones de Amy Qanita, Raffi Ahmad y Nagita Slavina piden oraciones



«Esta mañana fui un avión a las 6 de la mañana, regresando a Singapur. Sí, Mamah Amy realizó un chequeo completo nuevamente si estaba sano operado», dijo Raffi Ahmad mientras traía el programa de entrevistas matutino con Irfan Hakim citado desde la cuenta Tiktok, viernes 12 de septiembre de 2025.

Además, Raffi reveló que la madre también a menudo experimentó alias de apagón de repente debido a la falta de oxígeno al cerebro. Esto a menudo es experimentado por la mamá dijo Raffi cuando está estresado. Sin embargo, la madre todavía puede comunicarse claramente con su familia.

Leer también: De repente envía un mensaje a Rafathar y Rayyanza, Raffi Ahmad mencionó como un hombre duro



«Puedes (comunicación normal), pero me he desmayado varias veces. Cada vez que hay una mente, apagón, apagón», dijo Raffi.

Raffi Ahmad explicó que la madre misma ya tenía una historia de sujeción nerviosa en su cabeza. No solo eso, la madre también tiene coágulos de sangre en el cerebro. Debido a eso, el hospital se aconseja a Amy Qanita que se someta a una cirugía por el hospital.

Leer también: Más popular: Paula Verhoeven mostró tatuajes, la razón por la que Pratama Arhan y Azizah Salsha fueron cancelados referidos



«Así que ha pasado mucho tiempo desde que ha habido un nervio en la cabeza y los coágulos de sangre han llegado al cerebro. Así que en su cabeza, ha sido complicado. Sí, ya es, ya varias veces si se les dice a la cirugía, no quiero», dijo.

Raffi también reveló que hace una semana la madre había recibido tratamiento en el hospital en Bandung. Pero finalmente tomó la iniciativa de realizar un control de salud de una mamá en Singapur.

«Ya Mah, cuando ayer ha pasado mucho tiempo a la semana ya enfermo en Bandung Finalmente a Singapur. Hoy se revisa una vez más si está listo hoy, si no mañana, el más rápido hoy», dijo.