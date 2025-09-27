Dijo Jonatan Christie después de terminar la larga espera hasta la final

Suwon, Viva – solteros de hombres indonesios Jonatan Christie terminó una larga espera para regresar a la cima de la fiesta después de deshacerse de sus juniors, Alwi FarhanEn las semifinales BWF World Tour Super 500 Corea abierta 2025.

Jojo, el apodo de Jonatan Christie, derrotó a Alwi con un puntaje de 18-21, 21-14, 21-15 en Suwon Gymnasium el sábado. Para Jonatan, este resultado se convirtió en la segunda final durante toda la temporada después de la última vez que apareció en los Masters de Indonesia en enero.

«Alabado a Dios por llegar a la segunda final este año después de los maestros de Indonesia en enero pasado. La espera es bastante larga después de todo tipo de cosas que sucedieron, muchos giros y vueltas», dijo Jonatan en la declaración oficial de PBSI.

Aunque había perdido el primer juego, Jonatan pudo cambiar las cosas a través de la experiencia y la paciencia.

«En el primer juego después de que yo es muy superior, Alwi cambió el juego de manera más agresiva. Sorprendente. Pero en el segundo y tercer juego intenté ser más paciente y usar mi experiencia», dijo.

Jonatan agregó, su felicidad no era simplemente porque se clasificó para la final, sino también porque vio el rápido desarrollo de su junior.

«Es bastante feliz, no porque pueda ingresar a la final, sino también ver la apariencia de Alwi jugando así. Más allá de las expectativas pero no sorprendido, porque ha derrotado a los mejores jugadores varias veces. Parece una mejora muy clara», dijo.

Mirando el partido final, Jonatan estaba decidido a parecer flojo mientras mostraba el mejor juego. Esperó al ganador del partido entre Anders Antonsen (Dinamarca) contra Chou Tien Chen (Taiwán).

«Mañana quiero disfrutar el partido, disfrutar de mi segunda final. Pero también haré lo mejor que pueda, haré mi mejor esfuerzo con lo que pueda», dijo. (Hormiga)