Yakarta, Viva – Presidente partido laborista, Dijo Iqbal resaltar el estilo de vida flexión Y hedonismo que las oficinas se realizan con frecuencia, incluida Miembro del parlamento indonesio.

La flexión y el hedonismo dijeron que los funcionarios estatales llevaron a cabo en medio del surgimiento de despidos a los salarios de los trabajadores que aún eran bajos. Según dicho Iqbal, esto no es apropiado para los funcionarios estatales.

«Lo que debe ser considerado por los miembros del Parlamento Indonesio es el hábito de flexionar y Hedon», dijo Iqbal a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, citado el martes 2 de septiembre de 2024.

«Los hábitos de flexión y hedon en medio de despidos desenfrenados, taxis de motocicletas en línea que van y vienen al DPR, nunca han sido considerados para descuentos en tarifas del 10%, los trabajadores bajos, outsourcing que aún es rampante, muchas personas no tienen una casa, todavía hay muchas personas pobres, la implementación aún es alta», continuó.

Dicho afirmó haber informado el estilo de vida de la flexión y el hedonismo cuando conoció al presidente indonesio Prabowo Subianto el lunes 1 de septiembre de 2025. También presente en la reunión, Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani.

En esa ocasión, Said también les preguntó a Prabowo y Puan que se podía detener el estilo de vida de la flexión y el hedonismo de los funcionarios estatales.

«Transmitimos la flexión y el hedonismo a Mbak Puan y también al presidente Prabowo para que los miembros del parlamento indonesio no lo hagan. Del mismo modo con el ministro y los ministros adjuntos en el gabinete de Prabowo Subianto», dijo.