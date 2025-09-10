Dijo Indra Sjafri después de que Vanenburg falló miserablemente en la calificación de la Copa Asiática Sub-23

VIVA – Equipo nacional Se confirma que Indonesia U-23 está ausente en la Copa Asiática U-23 2026 después de solo terminar en el segundo lugar en la clasificación final. En el último partido de los clasificatorios del Grupo J, Indonesia perdió 0-1 ante Corea del Sur en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Entrenador surcoreano U-23 Ramal El destino del equipo nacional U-23 indonesio en manos de Vanenburg



Falla Equipo nacional indonesio Esto también desencadenó inmediatamente fuertes críticas al entrenador Gerald Vanenburg. La falla se considera un revés.

Porque, en la edición anterior con Shin Tae-yong, Garuda Muda en realidad talló con éxito la historia al calificar para la Copa Asiática U-23 2024, incluso avanzando a las semifinales para luchar por el boleto olímpico de París 2024.

Leer también: Destruye la misión del equipo nacional indonesio U-23, el entrenador coreano elogia a este jugador



Aunque bombardeado con críticas, ex director técnico Pssi Indra Sjafri todavía muestra apoyo a Vanenburg. A través de cargas en la historia de Instagram, enfatizó su creencia en el entrenador holandés.

«Todos creemos en su entrenador Gerald Vanenburg», escribió Indra.

Leer también: Dos veces falló, ¿sigue siendo apropiado que Gerald Vanenburg capacite al equipo nacional indonesio U-23?



«Sigue trabajando bien y continúa llevando al equipo nacional U-23 a un nivel superior», continuó.

El propio Vanenburg había expresado sus preocupaciones desde antes de que comenzara la calificación. Destacó la falta de minutos de juego que los jugadores U-23 obtuvieron a nivel del club, lo que según él tuvo una gran influencia en el desempeño del equipo en el evento internacional.

Garuda Muda finalmente solo cerró la fase grupal con cuatro puntos de tres partidos. Incluyendo un empate contra Laos que hizo que el público fuera más decepcionado, especialmente con la calidad del equipo que era casi la misma que la era Shin Tae-yong, donde varios jugadores naturalizados también fortalecen al equipo.