Ternate, LARGA VIDA – Malut United logró una brillante victoria al entretener PSBS Ambos en la continuación Superliga 2025/2026. Jugando en el estadio Gelora Kie Raha de Ternate, el domingo, el equipo de Laskar Kie Raha cerró el partido con un aplastante marcador de 6-2 en un partido lleno de dramatismo con ocho goles.

Lea también: El entrenador del Bali United revela otra cara de la liga indonesia, busca un delantero e incluso le dan un vídeo en YouTube



Capitán Malut United, Gustavo Francaadmitió que estaba satisfecho con la consecución de los tres puntos, pero subrayó que su equipo todavía tiene una serie de aspectos que mejorar para poder competir consistentemente en lo más alto de la clasificación.

«Es bueno sumar tres puntos, pero todavía hay fallas que deben corregirse. Tenemos que seguir trabajando, ser humildes y mantener la consistencia», dijo Gustavo en una rueda de prensa posterior al partido, informó Antara.

Lea también: Confesión del entrenador de Persijap tras ser golpeado por Persija Jakarta



Esta victoria es una nota especial para Malut United. Además de asegurar puntos adicionales importantes, este resultado también quedó registrado como la victoria con mayor puntuación en la historia del club en la máxima competición nacional de castas.

Aunque ganaron a lo grande, Gustavo cree que el PSBS Biak no es un rival fácil. Destacó que la posición del PSBS en la clasificación no refleja plenamente la calidad del juego del equipo de Papúa.

Lea también: La honesta confesión del entrenador de Persija después de cambiar a Persib en la clasificación de la Superliga



«Como esperábamos, el PSBS Biak no es un rival fácil. La posición en la clasificación no refleja su forma de jugar. El PSBS es un equipo fuerte», dijo el jugador número 4.

En este partido, Gustavo también aportó un gol que abrió la ventaja del Malut United en el minuto 16. Los goles adicionales los marcaron Yakob Sayuri (40′), Tyronne del Pino (51′), David da Silva (56′), Ciro Alves (77′) y Frets Butuan (90+2′). Mientras tanto, los dos goles del PSBS Biak fueron obra de Yanus Putra (69′) y Heri Susanto (80′).

Gracias a esta victoria, Malut United ascendió al tercer lugar en la clasificación de la Superliga BRI 2025/2026 con una colección de 34 puntos en 16 partidos. Igualaron el total de puntos persib Bandung tuvo que caer a la cuarta posición y estaba previsto que visitara la sede de Persik Kediri el lunes (1/5/2026) por la noche.

Gustavo enfatizó que su enfoque principal no está en los récords de goles personales, sino en el desempeño colectivo del equipo para mantener el impulso ganador.

«Prefiero ver el rendimiento del equipo que marcar goles. Necesitamos mantener el impulso para seguir sumando tres puntos», dijo Gustavo, que ya ha marcado cuatro goles desde que llegó al Malut United.